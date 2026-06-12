ディンプリ：「この年齢のメッシを止めるのは難しい。ムバッペへの批判は不当だ」

フランス代表でパリ・サンジェルマンに所属するウスマン・デンビリーが、2026年ワールドカップについて語った。

スペイン紙『マルカ』のインタビューで彼はこう語った。「候補は多いが、サッカーではそれだけで意味はない。 多くの優勝候補がおり、フランスも過去2大会で決勝に進んだ。期待は大きいものの、まずはグループステージ突破に集中する」。

スペイン戦では多くの問題に直面したが、彼らはチームプレーが抜群で、優れた選手を擁する。我々は彼らをよく知っており、W杯でも手強い相手だ。

フランスとスペインのスタイルは異なる。スペインは長年同じスタイルで高いレベルを維持し、優れた選手が多い。フランスもボールを回し、全員がビッグクラブや主要リーグでプレーしている。 両者のスタイルは異なる。スペインにとってボール支配は天性だ。それでも面白い試合になるだろう。今回のワールドカップでフランスもスペインも楽な戦いはできない」

カタール決勝の敗北が今も尾を引いているか問われると、 彼は「いいえ、失望はしたが、あれから4年がたち、フランスもアルゼンチンも変わった。その経験は今回の大会でより良いパフォーマンスを発揮する原動力だ」と語った。

「あなたはメッシをよく知っているが、彼が再びワールドカップを制覇できると思うか？」という質問には、「もちろん、彼はすべてのタイトルを獲れる。バルセロナで実際に見てきた」と答えた。

さらに続けた。「でも、今は4歳年をとっている？……それは何の変化も生まない……彼は私が見た中で最高だ。サッカー史上、史上最高だ。今でも非常に脅威的だ。38歳になっても彼を止めるのは難しい。この年齢ではあるが、彼は常にその資質を持ち続けるだろう。彼は再び優勝できる能力を持っているから、我々は彼に警戒しなければならない」

さらに「スペインはムバッペに厳しすぎる。彼は素晴らしい選手なのに批判が過剰だ。ピッチ外でも素晴らしい人物だと知っている」と語った。

最後にこう語った。「キリアン・ムバッピだからというだけで批判が過熱することがある。彼にそこまで厳しくする必要はない。靴紐を結んだか、靴下を上げたか…… 大げさすぎる。彼はただの人間であり、卓越した才能を持つ選手だ。いずれにせよ、代表では私たちと完全に調和している。彼はキャプテンであり、チームのリーダーであり、極めて重要な選手だ」