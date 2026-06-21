「ディンプリはただの召使いだ」…フランス人歌手が「不当な」ムバッピに激怒

フランスのラッパー、ルーフが、パリ・サンジェルマンの選手オスマン・ディンブリの役割を軽視したとして、フランス代表のスター、キリアン・エムバペを批判した。

フランス代表はW杯初戦でセネガルに3-1で勝利した。

ルーフはXに「フランス代表はバロンドール受賞でPSGで2度CL制したディンブリがいるのは幸運」と投稿。

それでも彼はムバッペの付属品のように扱われ、高圧的な態度を取られている。彼より劣る点も、ムバッペを羨む理由もないのに、これは耐え難い」と続けた。

「ディンブリーが本来のポジションで起用されれば、みんなムバッペのことは忘れる。ハイプレスも守備もスペース作りもできる。でも結局、デシャンの“お気に入り”が選ばれる」と続けた。

出場できただけでも幸運と思えと言われているようだ。その時間でもリズムをつかみムバッピを輝かせるが、試合終了15分前に交代させられる。

さらに「試合終盤、カメラはムバッピのアップを映す。彼は大げさな謙虚さを装い、力ずくでキャプテンマークを奪い、カンテと対立し、代表のスポットライトを独り占めしている」と続けた。

最後にルーフはこう結んだ。「ウスマン・ディンブリーは優れたプロで、ワールドカップで何がかかっているかを理解している。彼はチームのために一歩引いて犠牲を払うだろうが、これは不公平だ。たとえ勝っていても、この見せびらかしは私を苛立たせる。史上最新のバロンドール受賞者を軽視しているからだ」。