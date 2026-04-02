ディンブリーがフランスリーグの月給ランキングで首位に…ハキミの順位は？

パリ・サンジェルマンのスター選手、ウスマン・デンベレが、木曜日に発表されたフランスリーグの月間最高年俸ランキングのトップに立った。

『レキップ』紙が発表したフランスリーグの最高年俸ランキングのトップには、『フランス・フットボール』誌のバロンドールを受賞したディンブリーが名を連ねた。

ディンブリーの月給総額は150万ユーロで、その後にPSGのチームメイトたちが続いている。パリ以外のクラブの選手としては、マルセイユのピエール＝エミール・ホイベルグが50万ユーロで13位にランクインした。

フランスリーグの月収ランキング上位は以下の通り：

1. ディンブリー（パリ・サンジェルマン） 1,500,000ユーロ

2. マルキーニョス（パリ・サンジェルマン） 1,120,000ユーロ

3. アシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン） 1,100,000ユーロ

4. ルーカス・エルナンデス（パリ・サンジェルマン） 1,100,000ユーロ

5. ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン） 95万ユーロ

6. ヴィテニャ（パリ・サンジェルマン） 900,000ユーロ

7. クヴァルツヘリア（パリ・サンジェルマン） 90万ユーロ

8. ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン） 900,000ユーロ

9. ヌノ・メンデス（パリ・サンジェルマン） 80万ユーロ

10. ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン） 80万ユーロ

11. ファビアン・ロイス（パリ・サンジェルマン） 80万ユーロ

12. ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン） 55万ユーロ

13. ピエール＝エミール・ホイベルグ（マルセイユ） 50万ユーロ

14- デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン） 500,000ユーロ

15. ルーカス・ショヴァリエ（パリ・サンジェルマン） 50万ユーロ

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