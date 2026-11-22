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ベルリン州リーグで行われたディレイ・スポーツ対ヒラルスポル の試合が打ち切りとなった。

ディレイ・スポーツにPKが与えられた後、60分に副審に向けてボトルが投げられたことが原因とみられる。その時点で、Twitch配信者エリアス・ネルリヒのクラブが2-1とリードしていた。

ディレイ・スポーツはクラブのインスタグラムで「PKを告げる笛が吹かれた後、副審に向けてボトルが投げられた。これを受けて試合は打ち切られた」と発表した。誰がこの出来事に関与したのか、また副審にボトルが当たったのかは声明からは明らかになっていない。

試合の扱いもまだ決まっていない。ディレイ・スポーツは「試合をどう扱うかは、今後スポーツ裁判所が判断しなければならない」と説明した。同クラブは過去にも同様の出来事を受け、再試合を余儀なくされたことがある。

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2024年9月には、元代表選手マックス・クルーゼを擁するBSVアル・デルシムスポルIIとのクライスリーガの試合が騒動に発展した。ディレイ・スポーツがアディショナルタイムに3-2とするゴールを決めた後、ピッチ上で衝突が起き、観客がピッチになだれ込んだ。警察が介入を余儀なくされ、主審は試合を打ち切った。

エリアス・ネルリヒが声明「またしてもここで起きたことはオスカー級だ」

共同創設者のネルリヒ は自身のインスタグラムで「いや、またしてもここで起きたことはオスカー級だ。何と言えばいいのか分からない」と語った。

競技面では、ディレイ・スポーツはベルリン州リーグで際立った成績を残している。9試合を終えて全勝の勝ち点27。追うBSVアイントラハト・マールスドルフIIも勝ち点27だが、すでに2試合多く消化している。