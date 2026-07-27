SCヘーレンフェーンは近く、ディルク・プロパーを補強することになりそうだ。移籍ジャーナリストのムニル・ブアリン氏と『Voetbal International』が伝えている。NECのMFは、左SBダーリング・ブラディ、FWランロイ・マシーンに続く、この夏のフリージアのクラブにおける3人目の新戦力となる見込みだ。

この移籍によって、ヘーレンフェーンはジョリス・ファン・オーフェレームの後継者として望んでいた存在を確保したことになる。経験豊富なMFは昨季、フリージアのクラブで年間最優秀選手に選ばれていたが、この夏の早い段階でFCユトレヒトに復帰していた。

これを受けて、テクニカルマネジャーのヨハン・ハンスマは中盤で適切な後任探しに着手した。プロパーは以前から、アベ・レンストラ・スタディオンを本拠とするクラブの補強リストに載っていた。スパルタ・ロッテルダムも本格的な関心を示していたが、獲得には至らない。

ブアリン氏によれば、ヘーレンフェーンはすでに21歳のMFの移籍について、NECと大筋合意に達している。移籍を正式なものとするには、あとはメディカルチェックと最後の手続きを残すのみだ。

最後の詳細が問題なく処理されれば、プロパーはフリースラントで複数年契約にサインすることになる。これにより、ヘーレンフェーンは新シーズンに向けた重要な補強を再びまとめ上げることになる。

プロパーはナイメーヘンで2027年夏まで契約を残している。ヘーレンフェーンはその獲得に向けて、約100万ユーロの移籍金を支払う見通しだ。

このMFはこれまで、NECのトップチームで185試合に出場。その試合で13ゴールを記録している。プロパーは2024/25シーズンにディック・スロイデル監督の下で重要な戦力だったが、前シーズンは新星ダルコ・ネヤスミッチに先発の座を奪われた。