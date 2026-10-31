ディルク・カイト、フェネルバフチェの暫定監督として散々なデビュー

ディルク・カイトは、フェネルバフチェの暫定監督として厳しいデビュー戦を迎えた。イスタンブールの強豪は土曜日、スュペル・リグ9位のギョズテペにホームで1-2と敗れた。フェネルバフチェはギョズテペを1ポイント上回るものの（16対15）、首位ガラタサライと9ポイント差の5位にとどまっている。

イスマイル・カルタル監督が今週、ガラタサライに1-2で敗れた後に退任したため、カイトは原則として3試合にわたり指揮を執る予定だ。元ストライカーのカイトは、負傷中の同胞ナタン・アケとジェイデン・オーステルウォルデを起用できなかった。

フェネルバフチェは、スタニミル・ストイロフ監督の下でここ数年スュペル・リグで好成績を収めているギョズテペに、決して楽には戦わせてもらえなかった。それでも前半終了間際、フェネルはマッテオ・ゲンドゥージの鋭いシュートがファーサイドに決まり、先制した。

フェネルバフチェにとっては大きな追い風となるゴールだったが、後半にカイトのチームは相手を突き放せず、手痛い反撃を受けた。

ゲンドゥージがバックヒールを完全に失敗し、意図せずシンクレア・アームストロングを走らせてしまう。アイルランド人のアームストロングはミラン・シュクリニアルに競り勝ち、GKエデルソンもかわして1-1とした。

そのわずか数分後、フェネルバフチェは1-2となるゴールも許した。ファウスティーノ・アンジョリンのクロスをアンドレ・エンリケが頭で合わせ、エデルソンに反応の余地を与えなかった。

カイトは今、特別な一戦に向けて準備を進める。フェネルバフチェは来週水曜日、チャンピオンズリーグで、カイトが選手として長年活躍したリヴァプールと対戦する。