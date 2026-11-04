ディルク・カイト、フェネルバフチェで古巣リヴァプール相手に番狂わせ

ディルク・カイト率いるフェネルバフチェは水曜日、チャンピオンズリーグでリヴァプールを3-2で破る番狂わせを演じた。暫定監督のカイトはチームが0-1、1-2と二度リードを許す展開を見守ったが、見事な逆転劇でチャンピオンズリーグの勝ち点3を手にした。

リヴァプールでは、フィルジル・ファン・ダイクがいつも通りセンターバックで先発し、コーディ・ガクポはベンチスタート。ライアン・フラーフェンベルフは負傷で欠場した。ホームチームでは、エンゴロ・カンテ、アーチー・ブラウン、ロメル・ルカク、メイソン・グリーンウッドらが先発に名を連ねた。

雨の降るイスタンブールで、リヴァプールは開始25分に均衡を破った。トレイ・ニョニがペナルティーエリアのすぐ外からシュートを放つと、幸運にもボールはトルコのチームのゴールへ飛び込んだ。その直後には反対側で、フェネルバフチェのイルファン・カフベジがクロスバーを叩いた。

ホームチームはすぐさま同点に追いつこうと奮闘。グリーンウッドがコンスタンティノス・ツィミカスに押し倒されると、PKを求めた。しかし、PKは与えられず、抗議したカイトはクレマン・トゥルパン主審からイエローカードを受けた。それでも開始30分を過ぎて同点に追いつく。グリーンウッドのFKが壁に当たって方向を変え、反応できないアリソン・ベッカーの脇を抜けた。

前半終了間際には、ブラッドリー・バルコラのヘディングシュートがわずかに外れ、グリーンウッドのシュートはアリソンに阻まれた。後半に入っても両チームは一歩も譲らない。ファン・ダイクのヘディングシュートはエデルソンにはじき出された。リヴァプールでは、特にビクトル・ムニョスが相手陣内で活発に動いた。

アンドニ・イラオラはガクポ、アレクサンデル・イサク、フロリアン・ヴィルツの投入を決断し、これが的中する。左サイドからガクポがクロスを送り、イサクが至近距離から頭で決めて1-2とした。しかし、リヴァプールの喜びは長く続かなかった。ゴールへ向かうクロスがブラウンに渡り、ブラウンはファーサイドから無人のゴールに蹴り込んだ。

フェネルバフチェにとっては、さらに素晴らしい展開が待っていた。ブラウンが先行する中、ヴェダト・ムリキが高く跳び、ボールを左隅へ頭で押し込んだ。プレミアリーグでアーセナルに0-1で敗れたばかりのリヴァプールにとって、再び痛手となった。