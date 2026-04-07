ディルク・カイトが、来シーズンどのクラブの監督を務めるかについて語った。「早く決まることを願っている」

ディルク・カイトは、来シーズンもFCドルトレヒトの指揮を執る見通しだ。ESPNとのインタビューで、45歳の同監督は、すべての関係者が契約を1年延長する意向を表明したと語った。

クロムメダイクでのクイトの契約は今シーズン限りで満了する。プレーオフ進出の可能性はなくなったものの、デ・シャペコッペン（FCドルトレヒトの愛称）は、オランダ代表として104試合に出場したこの指揮官との継続を強く望んでいる。

クイトは近いうちに結論が出ることを期待している。「それが私の意向です。すでに長い間話し合いを続けています。実のところ、合意はすでに成立しているのですが、重要な事柄についてはきちんと文書化しておく必要があり、その作業は別の担当者が行っています。」

「早いうちに決着がつくことを願っている。ドルドレヒトでの仕事は本当に楽しいし、コーチとして大きく成長できるし、才能ある選手たちをさらに育てていくのは素晴らしいことだ」とクイトは続ける。

意欲的な監督は、今後も活動を続けることを楽しみにしている。「チームには本当に多くの才能が揃っており、次のステップへ進む素質を持った選手たちがいます。そして、私は彼らをその手助けをしたいと思っています。」

ドルトレヒトはこれまで、クイト監督の下で公式戦36試合を戦ってきた。そのうち11勝、11分け、14敗という成績を残している。

今シーズン、ドルトレヒトは今後、ADOデン・ハーグ、アルメレ・シティ、ウィレムIIと対戦する。中でもADOデン・ハーグは、クイトの元所属クラブである。