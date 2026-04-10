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Dynamo Dresden FankurveGetty Images
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ディナモ・ドレスデンの放送情報：SGDの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ダイナモドレスデン
2. ブンデスリーガ

伝統クラブのディナモ・ドレスデンは今シーズン2. ブンデスリーガに参戦。SPOXがSGDの試合を生中継する放送局を紹介する。

ディナモ・ドレスデンはドイツの伝統クラブです。DFBポカールでは敗退しましたが、今シーズンも2.ブンデスリーガで戦っています。

ここでは、ディナモ・ドレスデンの試合をテレビやライブストリームでどこが中継するかをまとめます。

ディナモ・ドレスデンの放送情報一覧：SGDの試合をテレビやライブストリームで生中継しているのはどこ？

2. ブンデスリーガのディナモ・ドレスデンの試合をテレビやライブストリームで視聴する

今シーズン、2. ブンデスリーガは2つの放送局が担当します。全試合はSkyがテレビでライブ中継し、WOWSkyGOアプリでも視聴できます。

今ならプレミアリーグやDFBポカールも視聴可能。新規加入者は月額24.99ユーロから。

Dynamo Dresden v 1. FC Kaiserslautern - Second Bundesliga Playoffs Leg TwoGetty Images

2. ブンデスリーガ
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ダイナモドレスデン
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今シーズン、2. ブンデスリーガは無料放送でも生中継されます。RTLまたはNITROが土曜夜に注目の試合を完全生中継。さらに、選りすぐりの試合を同時中継します。有料ストリーミングサービス「RTL+」では民間放送の試合をライブ配信で視聴できます

スポーツをライブで観る今すぐ登録！

ディナモ・ドレスデンの試合をテレビやライブストリームで観られる局は？SPOXのライブティッカーも利用できます。

SPOXでは2.ブンデスリーガの注目試合を詳細なライブティッカーで追っています。当サイトトップページから各試合のティッカーにアクセスできます。  

ディナモ・ドレスデンの放送情報は以上です。

創設1953年4月12日 
3. リーガ優勝2
州カップ優勝3
東ドイツ選手権優勝8
東ドイツカップ優勝7
最多出場ハンス＝ウヴェ・ピルツ（322試合）
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