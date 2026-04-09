ディナモ・ドレスデンはドイツの伝統クラブです。DFBポカールでは敗退しましたが、今シーズンも2.ブンデスリーガで戦っています。
ここでは、ディナモ・ドレスデンの試合をテレビやライブストリームでどこが中継するかをまとめます。
ディナモ・ドレスデンの放送情報一覧：SGDの試合をテレビやライブストリームで生中継しているのはどこ？
2. ブンデスリーガのディナモ・ドレスデンの試合をテレビやライブストリームで視聴する
今シーズン、2. ブンデスリーガは2つの放送局が担当します。全試合はSkyがテレビでライブ中継し、WOWとSkyGOアプリでも視聴できます。
Getty Images
今シーズン、2. ブンデスリーガは無料放送でも生中継されます。RTLまたはNITROが土曜夜に注目の試合を完全生中継。さらに、選りすぐりの試合が同時中継されます。有料ストリーミングサービス「RTL+」では、民間放送の試合をライブ配信で視聴できます。
ディナモ・ドレスデンの試合をテレビやライブストリームで観られる局は？SPOXのライブティッカーも利用できます。
SPOXでは2.ブンデスリーガの注目試合を詳細ライブティッカーで追います。ホームページから各試合のティッカーにアクセスできます。
ディナモ・ドレスデンの放送情報は以下です。テレビとライブストリームで試合を中継する局は？クラブ概要
|創設
|1953年4月12日
|3. リーガ優勝
|2
|州カップ優勝回数
|3
|東ドイツ選手権優勝
|8
|東ドイツカップ優勝
|7
|最多出場
|ハンス＝ウヴェ・ピルツ（322試合）