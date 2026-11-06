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ディディエ・デシャンは今夏、レアル・マドリーの新監督就任を熱望していたが、同クラブは代わりにジョゼ・モウリーニョを任命した。元フランス代表監督のデシャンは現在、苦戦するマンチェスター・ユナイテッドとユヴェントスからの関心が報じられる中、今後の選択肢を検討している。

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レアル・マドリー監督就任を逃す

デシャンは7月、フランス代表監督としての14年間にわたる輝かしい任期を終えた。ワールドカップ3位決定戦で、激闘の末にイングランドに6-4で敗れた後のことだった。58歳のデシャンは現在、新たな刺激的な挑戦の機会を待ちながら休養している。

しかし、ワールドカップ優勝経験を持つデシャンは、退任後すぐに監督業へ復帰していた可能性もある。『フット・メルカート』によると、デシャンはレアル・マドリーの監督就任に強い関心を示していた。ワールドカップ終了後、アルバロ・アルベロアの後任としてスペインの首都で指揮を執ることを望んでいたという。しかし最終的にレアル・マドリーは、代わりにモウリーニョを監督に招くことを決めた。

スペインの首都にある理想的な環境

名門クラブであるレアル・マドリーは、デシャンにとって理想的な行き先となるはずだった。フランス人指揮官にとって、なじみのある環境でもある。デシャンは2000-01シーズンにバレンシアで1年間プレーした経験があり、スペイン語を流暢に話す。

さらに、レアル・マドリーに加われば、かつてフランス代表で指導した複数の選手との再会も実現していた。現在のチームにはフランス人選手が多く、デシャンはサンティアゴ・ベルナベウでキリアン・エンバペ、エドゥアルド・カマヴィンガ、オーレリアン・チュアメニ、フェルラン・メンディ、イブラヒマ・コナテと再び仕事をすることになっていた。

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マンチェスター・ユナイテッドが監督人事で接触

レアル・マドリーの監督就任は実現しなかったものの、フランス代表の元指揮官に対する関心は依然として高い。同メディアの報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはすでにデシャンに接触し、就任が可能かどうかを問い合わせている。

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プレミアリーグの同クラブは、現監督のマイケル・キャリックがオールド・トラフォードで大きな重圧にさらされている中、後任候補を積極的に探している。マンチェスター・ユナイテッドは、経験豊富なフランス人指揮官を現在の苦境を打開する候補とみている。しかし、デシャンはイングランド北部への移住に乗り気ではないと報じられている。58歳のデシャンはオファーを聞く用意はあるものの、次の監督就任を急いではいない。

欧州での適切な機会を待つ

デシャンは今後の選択肢を検討するにあたり、時間をかける構えだ。経験豊富な指揮官は、正式に監督業へ復帰するまで来夏を待つ可能性さえある。

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ここ数日、デシャンはマンチェスター・ユナイテッドに加え、ユヴェントスの監督候補としても強く取り沙汰されている。イタリアの同クラブは近い将来、ルチアーノ・スパレッティ監督との契約を解消することを検討していると報じられる。当面、デシャンは欧州の主要リーグの動向を見守る。適切な機会が訪れれば、注目度の高い監督職に就く有力な候補であり続けるだろう。