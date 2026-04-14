ディック・ルッキエンが自チームの選手から突然批判され、「そんな時、心の中で『さっさと消えろ！』って思うよ！」と語った。

マッツ・サウンテンスはFCフローニンゲンで控えに甘んじており、RTVノルトのインタビューで出場時間の少なさに不満を漏らした。

昨冬の負傷後に出場したのはわずか30分。それでも最近出場機会が少ない理由を問われると、「その質問は監督にどうぞ」と答えた。

「回復は当初順調だったが、ピッチで自由に動けるようになるまで時間がかかった。その後は監督の判断だ」と説明した。ベンチを温める状況は彼にとって気楽ではない。

「特に試合当日は心が苛立つ。イライラするし、ただ気分が悪い」とセウンテンス。少し言葉を探し、「どう言えばいいかな。言ってもいいかな…」と続けた。

80、85分とベンチにいても「さっさと消えろ」と思わずにはいられない。今回は71分に呼ばれ、タッチラインに立ったときは気合が入った」。

2025年初頭にフリーで加入した彼自身、この移籍に大きな期待を持っていたはずだ。エールディヴィジ29試合で3得点2アシストを記録。契約は来夏満了だが、去就は未定である。

「クラブからその件についてはまだ聞いていません。何度も話し合いましたが、テーマは今シーズンです」とセウンテンスは語った。「数人は4月1日までに回答が必要でしたが、私は6月1日までです。まずは今シーズンを全力でプレーしたい。その後、どうなるか見てみましょう。」