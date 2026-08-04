オリンピアコス対NECで小田井佐野を欠くことは、ナイメヘン勢にとって大きな痛手だ。PSVへの移籍が可能になったことが明らかになったあと、MFとどのようなやり取りがあったのかをディック・シュロイデルが明かした。

シュロイデル監督はZiggo Sportでノア・ファーレとの会話の中で、「そう、サノはいない」と切り出した。「そのことは皆さんにもはっきり伝わっていると思う。彼は今朝、私にメッセージを送ってきたんだ。少し話せますか、とね。少し話をしたが、彼がプレーしたくないというのは明らかだった」

シュロイデル監督は、その決断が本当にサノ本人から出たものだと強調した。「そうだ、彼がプレーしたくないなら、したくないということだ。それは非常にはっきり伝わってきたし、彼自身、プレーできる状態ではないと感じていた。よく眠れなかったことなど、そうした要因が重なっていた」

その後、NECの指揮官はすぐに判断を切り替えた。「私はそういう時はごく簡潔に、はっきり伝える。本当にプレーしたくないなら、私はプレーしたい別の選手を選ぶ。そのあと少しだけ話をして、彼がグループを離れるのが最も適切だということになった。今夜に向けて集中するためだし、私もそうしたい」

それでもシュロイデル監督としては、当然ながらオリンピアコスとの2試合ではなおサノがいてくれることを期待していた。「実際、それはそういう約束でもあった。ただ最終的には、今そのことについて話すのは得策ではないと思う。いずれにしても、我々全員がこの試合をとても楽しみにしている」

「確かに今、いくつか修正を強いられた。頭の中には一定のアイデアがあったが、守備陣にも何人か欠場者がいる。だからそれらも多少はゴミ箱行きになった。サノについても、彼が残留すると決まってからは毎試合先発していたのを見てきた。試合の中で落ち着いて見ながら、ほかにどんな解決策を取れるか考えていく必要があると思う」

ドゥシャン・タディッチは火曜夜、NECでベンチスタートとなる。シュロイデル監督は、そうでなければ変更点が「多すぎる」と説明している。さらに、ノエ・ルブレトンを高い位置でプレーさせておきたい考えもある。チャンピオンズリーグ予選3回戦のオリンピアコス対NECは20時キックオフで、Ziggo Sport 1で生中継される。