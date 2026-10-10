ディック・スクロイデルが、アヤックス対NECを前にESPNのカメラの前で、今週前半にあったドゥシャン・タディッチの不可解なインタビューについて反応した。指揮官はこの件について、非常にはっきりとした意見を持っている。

タディッチはNU.nlの取材で、アヤックスへの愛情が今なお非常に大きいことを明かした。ただ、それだけではなかった。現在のNECでの自身の状況についても、やや不用意な発言があったのだ。「僕はしばしばチャンスを演出する動きをするのに、ボールが来ない。あるいは何度かボールに触れた後、返してもらえない。そうなると、どうやら僕の脳が速く動きすぎてしまう。これは僕にとってつらいことで、よく自分自身と戦っているし、頭の中が嵐のようになる」と、このベテランは語っていた。

「そうだね、彼がアヤックスでプレーしていた頃は、もちろん素晴らしいチームがあった」と、スクロイデルはESPNでこれに反応した。「だから、その気持ちはある程度理解できるよ。あとは、彼がどういう言い方をしたかということでもある。つまり、彼がそれを正確にどういう文脈で言ったのかも重要なんだ」

「ああして書かれている内容の裏には、もっとずっと広い話がある。そこには常に複数の当事者が関わっている。私たちはただ冷静さを保ち、落ち着いて対処しようとしている。明日、引き続きこの件に取り組んでいく」と、NECの指揮官は述べた。

タディッチの発言はチームメートの間でも悪く受け取られたのではないか、との見方もあったが、スクロイデルによればそのようなことはないという。「私がグループを見ている限りでは……。彼らは一緒にテーブルを囲み、笑っていた。そうであれば、私にとっては十分明らかだ」

「いいかい、クラブ内ではまったく新しいプロセスに取り組んでいるんだ。夏からずっとね、それは明らかだ。非常に多くの新戦力、たくさんの若手、若い才能がいる……。私たちには、もっとうまくやらなければならないこと、変えなければならないことが非常に多い」

「その中で私は、ドゥシャンを大きな一部だと見ている。リンセン、シェリー、サンドレル、ナイティンクと同じようにね。彼らは皆、NECを成長させるために獲得された選手たちだ。ドゥシャンについても私は毎日それを見ているし、そこに本当におかしなことや間違ったことは何も見当たらない」と、スクロイデルは締めくくった。