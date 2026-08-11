チャンピオンズリーグ予選の第2戦に臨むNECのスタメンが明らかになった。フィリップ・サンドラーは先発可能な状態まで回復し、オリンピアコス戦で先発に名を連ねた。UEFAによればドゥシャン・タディッチが中盤中央で先発する見込みだが、Ziggo SportとVoetbalzoneはその位置にノエ・ルブルトンが入るとみている。いずれにせよ、ディック・シュロイデルは非常に攻撃的な布陣を選択。守備的MFジャミロ・モンテイロは、フィジカル面の過負荷を理由にベンチスタートとなった。試合は19時30分開始で、Ziggo Sport 1で生中継される。

ゴールマウスでは、ゴンサロ・クレタスが先週同様に無失点（0-0）を目指す。その前には、トビアス・ストルム、サンドラー、デベロン・フォンビレによる3バックが控える。サンドラーは月曜日の全体練習に参加しなかったが、それは主に予防措置によるものだった。

中盤では、サミ・ウアイッサが右サイドで創造性を担い、好調なシーズンの滑り出しを見せているクレメント・ビショフが左サイドで持ち味を発揮することになる。

中盤中央にはダルコ・ネヤシュミッチとノエ・ルブルトンが入る。シュロイデルはモンテイロを高く評価しているが、新戦力の身体的オーバーロードを防ぐため、このカーボベルデ代表をベンチに置く。

ティアロン・シェリーとタディッチは「10番」として、1トップのリンセンへラストパスを供給する役割を担う。リンセンは週末のテルスター戦では控えに回っていたが、今回は先発に復帰する。

なお、ブラム・ナイティンクがNECのメンバーに復帰した。36歳のセンターバックは4月に負った足首の負傷から回復し、ベンチスタートとなる。

このホーム＆アウェー2試合の勝者は、チャンピオンズリーグのプレーオフでFKボデ／グリムト対ユニオン・サン＝ジロワーズの勝者と対戦する。ベルギーでの劇的な終盤の末、その第1戦は3-3で終了した。

NEC先発: クレタス；ストルム、サンドラー、フォンビレ；ウアイッサ、ネヤシュミッチ、ルブルトン、ビショフ；シェリー、タディッチ；リンセン。

オリンピアコス先発: ポポヴィッチ；ロディネイ、レトソス、ピロラ、オニエマエチ；ダニ・ガルシア、ヘゼ；ジェルソン・マルティンス、グスタボ・サー、ジョアン・シルバ、エル・カービ。