NECのディック・シュロイダー監督が、チャンピオンズリーグ予選でのオリンピアコス戦2-1勝利後に満足げだったのは当然だった。ゴッフェルトスタディオンでエムレ・モルが決勝点を挙げたが、そのトルコ人アタッカーは試合で極めて不運な入り方をしていた。

モルはNECでベンチスタートとなっていたが、ディック・シュロイダー監督は前半にやむを得ず2度の交代を行わなければならなかった。ブライアン・ペレイラがフィリップ・サンドレルに代わって投入される直前、負傷したサミ・ウアイッサに代わってモルが入った。

モルは途中出場に向けて急いで準備しなければならなかったが、それがうまくいかなかった。彼のピアスがしっかりとはまっており、実際にピッチに入るまで2分49秒を要した。

このクリエイティブな選手は試合後、自分がピアスを着けているのは見た目をよくするためではなく、睡眠の助けになるからだと説明した。さらに、ピアスはテープで覆うことが認められると思っていたが、そうではないことが分かった。

そのためモルは自らピアスを引きちぎり、耳から出血した。シュロイダー監督は、そのほぼ3分間のあいだ目に見えて激怒しており、モルがピッチに入る前にはいくつか悪態もついていた。

シュロイダー監督はZiggo Sport で、自分が忍耐を失い、モルを再びベンチに座らせかけたことを認めた。「最後のほうは、そうだね。私はいつだって正直だし、彼らもそれは分かっている。私ならあれ（ピアスのこと、編集部注）を自分でさっと引き抜いていただろう」

「こういうことは……。先週は絆創膏を貼ればよかったんだ」とシュロイダー監督は話し、その後で自分の映像を見る。「本当に気が狂いそうだ！ それも良くないのかもしれないが、こういうのも付きものなんだ」

「もう本当に2〜3分もプレーしていた。でもこのレベルでは、もちろんこれはひどい話だ。彼はそれを少しは取り返してくれたね」とシュロイダー監督は笑いながら語り、「だが、こういうことはもっとしっかりやらなければならない」と続けた。