NECのディック・シュロイダー監督が、ユヴェントス戦のスタメンを発表した。指揮官に大きなサプライズはない。イタリア勢ではトゥーン・コープマイネルスがベンチスタートとなる。

ニコラス・ポルスターは、ゴンサロ・クレッタスの欠場によりゴールを守る。クレッタスはエムレ・モルと同様に負傷からの回復中だ。3バックはトビアス・ストルム、フィリップ・サンドラー、アルムゲラ・カバルで構成される。

4人の中盤では右に入るアヨデレ・トーマスが必要な危険を生み出す役割を担い、左にはノエ・ルブルトンが入る。クレメント・ビショフとダルコ・ネヤスミッチが中盤の守備的役割を務める。

前線ではドゥシャン・タディッチ、チャロン・シェリー、ブライアン・リンセンが得点を担うことになる。アリアンツ・スタジアムでは、カイ・シールハイス、ブラム・ナイティンク、ペール・スールスらがベンチスタートとなる。

ユヴェントスではルチアーノ・スパレッティ監督が、ケナン・ユルディズ、主将マヌエル・ロカテッリ、ケフラン・テュラムを起用できない。この3人は負傷している。ユヴェントスの詳細はこちら。

ユヴェントスの先発：グラバラ；カルル、ガッティ、ルクミ、チェリク；サール、マッケニー、ドウグラス・ルイス；アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデ、ゴンサレス。

NECの先発：ポルスター；ストルム、サンドラー、カバル；トーマス、ビショフ、ネヤスミッチ、ルブルトン；シェリー、タディッチ；リンセン。