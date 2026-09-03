NECのディック・シュロイデル監督は、ヨーロッパリーグの登録メンバーから2選手を外さざるを得なかった。Voetbal Internationalが伝えている。アダム・タハウイとイサク・ハンセン＝アーローエンの両選手に居場所はなく、一方でペール・シュールスらは24人の登録メンバーに名を連ねた。

シュロイデル監督は選択を迫られた。多くの選手が退団した一方で、クラブはフリーで加入したシュールスを含め、14人の新戦力をホッフェルトスタディオンに迎え入れていたためだ。

さらに、UEFAの規定もシュロイデル監督を悩ませた。登録メンバーにはクラブの下部組織出身選手を最低4人含めなければならず、その選手たちは15歳から21歳の間に少なくとも3年間、その下部組織でプレーしていなければならない。

この条件を満たしているのはヨープ・ヘネステ、ケビン・ケルス、そして現在36歳のブラム・ナイティンクだけ。その結果、1枠を削る必要が生じ、登録人数は25人から24人に縮小された。

新加入のデニス・ガイガーとデレ・トーマスはヨーロッパリーグの登録メンバーに含まれており、アフメトジャン・カプラン、ガブリエル・ブラス、エムレ・モル、ドゥシャン・タディッチらの新戦力も同様に名を連ねている。

ハンセン＝アーローエンは、オリンピアコス戦とFKボデ／グリムト戦の両方のチャンピオンズリーグ予選で途中出場し、プレー時間を得ていた。タハウイはギリシャ勢との一戦には帯同しなかったが、ボデとの第1戦では出場していた。

ノルウェー人とモロッコ人の両選手は、当面はエールディビジとKNVBカップに完全に集中できることになる。NECは土曜日にフェイエノールトと対戦し、9月17日にトリノでユヴェントスと戦う一戦でヨーロッパリーグ初戦を迎える。

NECヨーロッパリーグ登録メンバー:

GK: ゴンサロ・クレタス、ニコラス・ポルスター、ヨープ・ヘネステ。

DF: ガブリエル・ブラス、アフメトジャン・カプラン、ペール・シュールス、デベロン・フォンヴィレ、ブラム・ナイティンク、フィリップ・サンドレル、トビアス・ストーム、アルムゲラ・カバル。

MF: ダルコ・ネヤスミッチ、ジャミロ・モンテイロ、ウィルム・ウィルムソン、デニス・ガイガー、ノエ・ルブルトン、チャロン・シェリー。

FW: ケビン・ケルス、ドゥシャン・タディッチ、カイ・シールハイス、エムレ・モル、クレメント・ビショフ、ブライアン・リンセン、デレ・トーマス。