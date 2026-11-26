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ディック・シュロイダー監督がデレ・トーマスをメンバーから外した。NECのFWが規律上の理由で出場停止処分を受けたと、同監督がZiggo Sportのカメラの前で明かした。

デレ・トーマスは昨夏、100万ユーロでRBライプツィヒから加入したが、ナイメヘンではまだ存在感を示せていない。

ここまでは主に途中出場にとどまり、NECでの出場はわずか6試合だ。

19歳の左ウイングは、フェイエノールトの下部組織からPSVの育成組織に加入した。

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2025-26年シーズンの冬にPSVとの契約が満了。新契約で合意に至らず、その後ドイツへ渡った。

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ライプツィヒではこの半年間、出場機会をまったく得られず、加入からわずか6カ月で退団できることになった。

そのため、木曜日に行われるヨーロッパリーグのグループステージ、スタッド・レンヌ戦でNECの試合メンバーには入らない。

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19歳のトーマスがシュロイダー監督から出場停止処分を受けるのは初めてではない。数週間前にはアヤックス戦（1-1）を欠場した。

シュロイダー監督は当時、「彼が良いプロ選手になるために力になりたいが、その点で後退が見られる」と語っていた。

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今回の処分の具体的な理由は、シュロイダー監督から明かされていない。来週末にメンバーへ復帰するかどうかも不明だ。「この1週間はうまくいかなかった。私たちは毎日彼に向き合っているが、良い方向には進んでいない」