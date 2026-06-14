ディック・アドヴォカート、ドイツ戦での激しい感情を語る - キュラソー

キュラソー代表のディック・アドボカート監督は、ドイツとのワールドカップ初戦で感情を抑えきれなかった。1-7で敗れた試合後、同監督は『アルゲメン・ダグブラッド』紙にその理由を語った。

長らく、キャリア3度目のW杯出場は考えられなかった。彼はチームを大会へ導いた後、娘の健康問題を理由に一度辞任。しかし結局、復帰した。

テキサス州ヒューストンのNRGスタジアムで、78歳の彼はこの歴史的瞬間を見届ける数千人のキュラソーサポーターを目の当たりにした。「試合前は辛かった。涙が出た」と率直に語った。

「みんな、初めてW杯に出られることをすごく喜んで熱狂している。年齢のせいかもしれないが、国歌が流れると思わず感情がこみ上げる。試合後にピッチに長く立っていられない。あの喜びの顔を見ると、胸が動くんだ」

1－7になっても彼らは誇りを失わず、私はそんな経験をしたことがない」と語った。キュラソーはリバノ・コメネンシアのチーム初得点を挙げるなど奮闘したが、大敗は免れなかった。

「ドイツは強すぎた。選手たちもこのスコアは予想していなかっただろう。だが現実になった。ドイツは素晴らしかったし、私たちはゴールを与えすぎた」と続けた。

大敗しても、彼は次ラウンド進出を信じているとAD紙に語った。「チームに悪い空気は漂わない。選手たちは立ち直る。エクアドル戦、コートジボワール戦でも戦うだろう」

オランダ時間6月21日2時、キュラソーはカンザスシティでエクアドルと対戦。同25日22時にはグループ最終戦でコートジボワールに挑む。