木曜夜放送の『Vandaag Inside』で、ウィルフレッド・ジェネー氏が、ディック・アドボカート氏のキュラソー代表監督就任の可能性を明かした。現在はフレッド・ルッテン氏が監督だが、協会内では本大会の指揮官選びがまだ続いているという。

2月末に娘の病気で辞任したものの、いまだ候補から外れていないと強調した。同氏は「キュラソーサッカー協会は現在も代表監督の人選を協議中だ」とスタジオで語った。 「ディック（アドヴォカート）はまだ候補だ。協会はルッテン氏に傾いているが、選手や島民、スポンサーはディックの復帰を強く望んでいる」

アナリストのヨハン・デルクセンも「協会より選手たちの意向が大切だ」と話し、この意見に賛同している。

その一方で、2月末に就任したばかりのルッテンに対しては、キュラソーが慎重に対応すべきだと指摘した。

ジニーは「すでに協議中で、ディックとも話していると思う」と明かした。5人の理事会では、ルッテンとアドヴォカートのどちらを優先するか議論が続いているという。

アドヴォカートはスリリングな予選を勝ち抜きキュラソーをW杯へ導いたが、娘の病気を理由に辞任。その後、ルッテンが後任となった。

ルッテン監督のスタートは苦戦。キュラソーは親善試合2試合に敗れた。オーストラリアに1-5、中国に0-2。



