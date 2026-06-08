ディック・アドヴォカートは、フェイエノールトでのロビン・ファン・ペルシーの解任に強く反発。「彼自身の責任だ」と語った。

ディック・アドヴォカートは『Voetbal International』の取材に、ロビン・ファン・ペルシーの解任は理解できないと語った。アドヴォカートは「奇妙な事態だ」と述べ、ファン・ペルシーにもう少し長くチームを率いてほしかったとの考えを示した。

ファン・ペルシーは波乱のシーズンながら2位に入り、日曜に解任された。後半戦で右腕となったアドヴォカートは、この決定を「理解できない」と語る。

「ファン・ペルシーは若く才能ある監督だ。ミスはあるが、ベテランでも同じだ。彼は情熱的で知識もあり、強いカリスマ性を持つ」と語った。

代表経験のある監督は、ファン・ペルシーが不運だったと強調しつつ、それでもCL出場権を得る2位を確保したと指摘する。「彼は半年間、12人の負傷者、しかも多くの主力に悩まされた。 それでも2位になったのに解任するのは、完全に方向性を誤っている」と続けた。

「今になって『ヨーロッパリーグで勝ち点が足りず、リーグ2位の平均ポイントも下回った』と言うだろう。だがフェイエノールトは2位になったのだ。終盤は1度も負けず、自力でチャンピオンズリーグ出場権を獲った。それが最も重要だ」

彼はまた、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーにも批判を向ける。先週の記者会見について「見ていて痛々しかった」と語り、「あの時点で何かが起こると察した」と続けた。 クラブ・ブルージュで数年TDを務めた38歳の彼が、大物フェイエノールトにやって来て、まだ誰とも顔見知りでもないのにいきなりこんな発言をするとは。別のやり方もあったはずだ。」

「ファン・ペルシーとの契約を継続する気がないなら、とっくに発表できたはずだ。チャンピオンズリーグ出場権でクラブに数千万ユーロをもたらした監督を、こんな扱いをするべきではない。その資金で良い選手を取れたはずだ」と結んだ。