ディック・アドヴォカートはフェイエノールトに怒り、特定の一人を名指しした。

ディック・アドヴォカートは『De Oranjezomer』で、フェイエノールトの新しい権力構造を強く批判した。キュラソー代表監督でロビン・ファン・ペルシーのアドバイザーでもある彼は、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーが重要な役割を与えられていることに疑問を呈し、最近の記者会見を「滑稽だ」と語った。

月曜日にリゴーと次期GMエーンホーンが共同会見を開いたが、ファン・ペルシー監督の去就は依然不明だ。

金曜、同番組で彼は「テクニカルディレクターの役割が過大評価されている」と主張した。

「率直に言って、馬鹿げている。テクニカルディレクターはあくまで強化部長、つまりヘッドスカウトの延長だ。それを今、決定権を持つ立場にしようとしている。決定権はゼネラルマネージャーのエーンホーンにあるべきだ」と語った。

「テクニカルディレクターはヘッドコーチと補強を決定すべきで、最も重要なのはコーチだ。それが逆転している」と語った。

同席したテオ・ヤンセン氏も、記者会見でのエーンホーン氏の態度に疑問を呈した。ヤンセン氏によると、次期ゼネラルディレクターは様子見の姿勢だったという。

アドヴォカートも同意し、「通常ならすぐ行動する男だが、今回はしなかった」と語った。