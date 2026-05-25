ディック・アドヴォカートが『Vandaag Inside』に厳しい措置を講じた。

ディック・アドボカートは番組『Vandaag Inside』と対立している。月曜日の放送でウィルフレッド・ヘネーは、キュラソー代表監督アドボカートが同日の記者会見でSBS6記者ノア・ヴァールとのインタビューを拒否したと明かした。

ゲネーによると、ヴァールは取材のため現場にいたが、アドヴォカートは応じなかった。「ディックは今日会見したが、私たちとは話さなかった。ノアもいた。ノアに“ノー”と言える者がいるか？」とゲネーは語った。

両者の関係は先週から悪化していた。娘に関する番組内の発言にアドヴォカートが反発。特にヨハン・デルクセンの辛辣なコメントが怒りを買った。

復帰を巡り批判的な姿勢を示すデルクセンは、娘の病気の深刻さについて「意見が分かれている」と発言。さらに、アドヴォカートが以前チームを去ったのはホームシックが原因だとほのめかした。

さらにデルクセンは、後任のフレッド・ルッテンに迷惑がかかったとして支持を後悔していると明かした。

その後、レネ・ファン・デル・ハイプはYouTubeチャンネル「Vandaag Inside」で、アドヴォカートが共通の友人カスパー・ファン・エイクを通じて不満を伝えていたと明かした。放送後、アドヴォカートがファン・エイクに連絡し、ファン・エイクが彼に警告したという。

「ディックの性格は知ってるだろう。 放送が終わるとディックはキャスパーに電話し、キャスパーは僕に『こんなことありえない』と言う。僕は『もし君がヨハンに「言うな」と言えば、彼は「決めるのは俺だ」と言うよ』と答える」とヴァン・デル・ハイプは語り、アドヴォカート氏の娘の病状が極めて深刻であることを明かした。 「彼女は転移性肺がんである」と続けた。