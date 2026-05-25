ディック・アドヴォカートが『Vandaag Inside』に厳しい措置を取った。

ディック・アドヴォカートは番組『Vandaag Inside』と対立している。月曜日の放送でウィルフレッド・ヘネーは、キュラソー代表監督アドヴォカートが同日の記者会見でSBS6記者ノア・ヴァールとのインタビューを拒否したと明かした。

ゲネーによると、ヴァールはアドヴォカートに取材するため現場にいたが、実現しなかった。「ディックは今日記者会見をしたが、私たちとは話さなかった。ノアもいた。ノアに『ノー』と言える人がいるだろうか？」と司会者は語った。

両者の関係は先週から悪化していた。娘に関する番組内の発言にアドヴォカートが反発。特にヨハン・デルクセンの辛辣なコメントが怒りを買った。

さらに、デルクセンは番組で、アドヴォカートが代表を一度離れたのはホームシックが原因だとほのめかし、娘の病状の深刻さにも疑問を呈した。

さらに、デルクセンは「単に彼を好いているという理由だけで支持したのは、ジャーナリストとして大きな過ちだった」と語り、ルッテンに代わってアドヴォカートを支持したことを後悔していると明かした。

その後、レネ・ファン・デル・ハイプはYouTubeチャンネル「Vandaag Inside」で、アドヴォカートが共通の友人カスパー・ファン・エイクを通じて不満を伝えていたと明かした。放送後にアドヴォカートから連絡を受けたファン・エイクが、彼に警告したという。

「ディックの性格は知ってるだろう。 放送が終わるとディックはキャスパーに電話し、キャスパーは僕に『これじゃダメだろ？』と連絡してくる。僕は『そうだね。でも君がヨハンに「言うな」と言っても、彼は「決めるのは俺だ」と言うよ』と答えるんだ」。ヴァン・デル・ハイプは、アドヴォカート氏の娘の病状が極めて深刻であることも明かした。 「彼女は転移性肺がんを患っている」と続けた。