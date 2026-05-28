ディック・アドヴォカートが記者会見でヨハン・デルクセンに厳しいメッセージを送った

ディック・アドヴォカート氏によると、フレッド・ルッテン氏はキュラソー代表を自ら辞任したという。同代表監督はワールドカップを控えた記者会見で述べた。

アドヴォカートは同国を率いて北米W杯出場権を獲得したが、娘の病気で辞任した。

これを受けキュラソーはルッテン氏を後任に選んだが、その後アドヴォカート氏がメディアを通じて突然復帰を表明したため、ルッテン氏は退任を決断した。

「協会から声がかかった。そういうものだ。物事は起こるものだ。ある人にとっては嬉しいことでも、別の人にとってはそうでもない。私の目には、いつもそう映る」と彼は語り始めた。





オファーを受けたとき迷いはなかった。何らかの理由でルッテンが辞退したと聞く」と続けた。

「選手たちは気まずいかもしれないが、フレッドが自ら判断したのだ。誰を責められるだろうか」と“小さな将軍”は語った。

また、アドヴォカートはヨハン・デルクセンとの確執にも言及した。デルクセンは番組で「娘の状況を口実に辞任した」と発言。これを受け、アドヴォカートはSBSのインタビューを一切拒否した。

「私はヨハンとは良好な関係にあるが、今回は彼がやりすぎた。私は彼にその件について話していないし、話す必要もない。今さら『ごめんなさい』では遅い。」







