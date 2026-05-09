ディック・アドヴォカートが突然、激しい批判を浴びている。「恐ろしいを通り越している」。

レオン・テン・フォールデは、ディック・アドヴォカートと「テレビの仲間たち」を痛烈に批判した。彼は『トゥバンティア』紙のジャーナリストで、キュラソー代表監督フレッド・ルッテンが公平な機会を与えられていないと主張している。

テン・フォールデはキュラソーの現状をコラムにまとめ、「もし私がルッテンなら、今すぐ代表監督を辞任する。アドヴォカートと彼のメディア仲間が仕掛ける駆け引きほど恐ろしいものはない」と語った。

「オーバーディンケル出身のこの新任代表監督は、W杯で素晴らしい冒険が待っていると思っていたが、ここ数日で、サッカーとテレビのあらゆる暗部を露呈させる蛇の巣に迷い込んでしまった」と、同記者は記している。

テン・フォールデは、アドヴォカートの「友人」としてヘレーネ・ヘンドリクス、ノア・ヴァール、ヨハン・デルクセン、ウィルフレッド・ヘネー、レネ・ファン・デル・ハイプの名を挙げ、「あの気さくなディックがもうすぐいないなんて、残念だ」と公言していたと指摘する。

彼は、旅行会社コレンドンのスポンサー番組『ヴァンダグ・インサイド』と『デ・オランジェゾマー』が来夏キュラソーで収録されるためだと指摘。「大口スポンサーが、控えめなルッテンより国民的アイドルのアドヴォカートと脚光を浴びたいのは明白だ」と結んだ。

テンフォードは、アドヴォカートが後任を支援しないと断言する。「沈黙することで彼は世論を煽り、他人に汚い仕事をさせ、ルッテンに望まぬ戦いを強いている」。

6月14日、キュラソーはワールドカップ初戦でドイツと対戦する。