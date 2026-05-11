ディック・アドヴォカートがキュラソー代表監督に復帰

ディック・アドボカート氏がキュラソー代表監督に復帰し、来月アメリカで開催されるワールドカップでチームを率いる。78歳の同監督は、選手団とスタッフ間の混乱で辞任したフレッド・ルッテン氏の後任となる。

金曜日時点では協会がルッテンの続投を表明し、アドヴォカートの復帰は困難とされていた。しかし週末の集中協議の結果、協会はアドヴォカートを再任し、選手団やメインスポンサーのコレンドンなどの要望に応えた。

選手たちは感情的な会議でルッテンよりアドヴォカートと大会に臨みたいと表明。マルティナ会長も、選手会から「アドヴォカートへの信頼が圧倒的に高い」と報告を受けた。

4月末、家庭の事情が好転したことが報じられると、チーム内では復帰への期待が高まった。

不満は成績（中国、オーストラリアに敗戦）だけでなく、PSVやフェイエノールトなどで指揮した経験のあるルッテンの指導方法にもあった。ルッテンは新コーチを複数招へいしたが、既存スタッフとの連携はうまくいかなかった。

メインスポンサーのコレンドンは、オーナーのアティライ・ウスルが選手団を支持し、アドヴォカート監督の復帰を要求して協会に圧力をかけた。さらに、W杯後にスポンサー契約を打ち切るという脅しで緊張が高まった。

結果としてマルティナとルッテンは、現状を維持できないと判断。チームが分裂したままではW杯準備ができないとし、ルッテンは辞任した。その後、アドヴォカートは「キュラソーが望むなら戻る」と表明した。

月曜の朝、代表メンバー発表のためキュラソーへ渡航予定だったルッテンが現地へ行っていないことが判明。協会はすでに舞台裏でアドヴォカート監督の正式復帰へ動き出していた。