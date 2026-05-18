ディック・アドヴォカート監督は、2026年ワールドカップに向けたキュラソー代表26名を発表した。うち8名は現在エールディヴィジでプレーし、他にも多くの選手がオランダでのプレー経験を持つ。

テルスターのタイリック・ボダク、PECズヴォレのシェレル・フロラヌス、N.E.C.のデヴェロン・フォンヴィル、PSVのアルマンド・オビスポ、スパルタ・ロッテルダムのシュランディ・サンボ、 ジュニーニョ・バクーナ（FCヴォレンダム）、タイリース・ノスリン（テルスター）、ブランドリー・クワス（FCヴォレンダム）も選ばれた。

さらに、トレバー・ドーンブッシュ（VVVフェンロー）、ロション・ファン・エイマ、ゴッドフリード・ロメラトー（以上RKC）、ケビン・フェリダ（FCデン・ボス）の4人が「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」から選ばれた。このほか、オランダまたはその系譜を持つ選手が多く含まれる。

直近では代表チームを巡って騒動が起きた。娘の看病に専念するためアドヴォカートが辞任し、後任のフレッド・ルッテンも「実りある職場環境」が失われたとして退任した。

その後、アドヴォカートが再就任したが、この騒動は広報責任者キース・ヤンスマの反感を買った。彼は辞任し、現在はヴィンセント・シルドカンプが務める。

来夏、キュラソーはW杯グループEでドイツ、エクアドル、コートジボワールと対戦する。

代表メンバー全リスト：

GK：タイリック・ボダク（テルスター）、トレバー・ドーンブッシュ（VVVフェンロー）、エロイ・ルーム（マイアミFC）

DF：リーチェドリー・バゾール（コニャスポル）、ジョシュア・ブレネット（カイセリスポル）、ロション・ファン・エイマ（RKC）、シェレル・フロラヌス（PECズヴォレ）、デヴェロン・フォンヴィル（N.E.C.）、 ユリエン・ガーリ（アバ・クラブ）、アルマンド・オビスポ（PSV）、シュランディ・サンボ（スパルタ・ロッテルダム）

MF：ジュニーニョ・バクーナ（FCヴォレンダム）、レアンドロ・バクーナ（イグディルFK）、リヴァノ・コメネンシア（FCチューリッヒ）、ケビン・フェリダ（FCデン・ボス）、アルジャニー・マーサ（ロザラム）、タイリース・ノスリン（テルスター）、ゴッドフリード・ロメラトー（RKC）

FW：ジェレミー・アントニッセ（キフィシア）、ソンチェ・ハンセン（ミドルズブラ）、タヒス・チョン（シェフィールド・ユナイテッド）、ブランドリー・クワス（FCヴォレンダム）、ジェルヴァン・カスタネール（テレンガヌFC）、ユルゲン・ロカディア（マイアミFC）、ジャール・マルガリータ（SKベヴェレン）、ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ）