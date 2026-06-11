ディダ：「2002年のワールドカップと2003年のチャンピオンズリーグなら、後者を選ぶ」

2002～2010年ミランでゴールキーパーを務めたネルソン・ディダが、ポッドキャスト「Derbyssimo Legens x MilanNews」第1回に出演した。





「トロフィーを1つ選ぶなら、2003年のマンチェスター、2002年のW杯、2007年のアテネのどれですか？

」 「難しいですね（笑）。全部欲しいですが、1つなら2003年のCLです。PK戦で決めましたから。W杯ももちろん特別です」

「沈黙のリーダー」と呼ばれましたが、弱点ですか、それとも強みですか？

「良い点だったと思います。ピッチ外ではあまり話さなくても、試合の前後も誰とでもコミュニケーションを取っていました。 内気なのでカメラの前が苦手だっただけです。それでも記者の質問にはすべて答えました。それが仕事だと理解していましたし、自分のキャリアには満足しています」。

――現在のGKであなたに似た選手は？

「先ほどのマイク（マイニャン）の話に戻りますが、彼がミランに来た初年度、一緒に働きました。彼には何か特別なもの、他にはない強さがあります。私たちは強い友情を築きました。試合後でも練習場に現れ、特別なトレーニングを行う姿は、並大抵ではありません」

あなたにとってミランとは？

「家族」です。