ディシャン、最終戦直前にフランス代表を衝撃の決定で動揺させる

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、木曜にマイアミへ到着した選手たちに自由時間を与えないことを決めた。これは、明日土曜の2026年W杯3位決定戦でイングランドと対戦する前に、代表でのキャリアを2連敗で終えることを避けたいという強い意志の表れだ。

フランス紙『レキップ』によると、フォートローダーデールのホテルに遅くに到着した選手たちは、準決勝でスペインに0－2で敗れた失望を振り払おうとしていた。しかしデシャン監督とコーチ陣は、その要望をきっぱりと却下した。

木曜、代表チームのSNSに投稿された動画でディシャン監督はこう語った。「失望の大きさは我々の野心に見合う。 この現実を受け入れるしかない。しかし、我々はパフォーマンスを一段と上げた強力なスペイン代表と対戦した。望む結果を得られなかった」

ディシャン監督はさらに「多くの人が失望しているだろうが、まだ戦わなければならない試合が残っている。これは親善試合ではない。選手は自分、ユニフォーム、応援してくれる人々への責任を果たさねばならない」と語った。

3位決定戦は日曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われる。イングランドのトゥヘル監督は「どちらのチームもこの試合を望んでいない」と語った。ディシャン監督には、選手を鼓舞し、代表での長いキャリアを2連敗で終えないよう、適切な言葉を見つける重責が課せられている。

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