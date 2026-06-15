ディシャン：この代表チームはワールドカップ優勝の有力候補だ

フランス代表のディディエ・デシャン監督が、2026年ワールドカップの優勝候補について語った。

セネガル戦前日の会見では「初戦は重要だが、あくまで一試合。それでも流れを左右する。前回王者は初戦敗退ながら優勝した。我々の目標も勝利だ」と語った。

また、水分補給のためのタイムアウトについては「3分間、選手をコントロールし、状況を変えるチャンスだ。酷暑時には特に重要で、監督が調整し、チームが考える時間にもなる」と説明した。 これは親善試合でも見られたが、ほぼ4つのピリオドのようなものだ。選手たちがそう決めたのだから、我々はそれに適応しなければならない」。

優勝候補について問われると、「もし候補があるならスペインだ。フランスの記者にはスペインにも同じ質問をしてほしい。道のりは長く厳しい。 過去2大会の結果を見れば、私たちにも可能性はある。チームは活気に満ちているが、一部にとっては初めての舞台だ。フランスが無敵だとは思わない。スペインが絶対的な本命で、その点は疑いがない」。

オスマン・デンベレについては「バロンドール受賞は当然だ」と語った。 だが彼はクラブでのように決定的な役割を果たしたいと強く思っている。今季は怪我があったため、ここでは必要な時間を与えた。チャンピオンズリーグ決勝に出場した6人も精神的なリセットが必要だった。ベストな状態ならフランスにとって大きな戦力だ」

2002年W杯開幕戦でセネガルがフランスに勝った件については「歴史の一部だ。カンテは当時いなかったし、彼が見たとも思わない。24年前のことだ。今は結果を変えようとしている」と語った。