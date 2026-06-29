ディシャン監督：「この3人が我々に苦境をもたらすだろう。さらにフランス代表のエースはスウェーデン戦を怪我で欠場する」

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ワールドカップグループステージ第3戦のスウェーデン戦へ完全な準備と集中力を強調した。母親の死は「つらい瞬間」だったが、現在は「順調」だと語った。

試合前会見では「つらい時期だったが、今は大丈夫だ。金曜に米国に戻り、3試合目も問題なかった」と語った。

母の死を知ったのは火曜日で、彼は葬儀のため代表合宿を離れ、ノルウェー戦はギ・ステファンアシスタントコーチが指揮した。

また、ノルウェー戦で代表が追悼腕章を着用できなかった件には「十分な敬意を示してもらった。腕章があっても結果は変わらなかっただろう」と語った。

スウェーデン戦については「相手は失うものがなく、ギョークルス、イサク、イランガらで我々に難題を突きつける」と警戒を呼びかけ、選手たちに過信の罠を警告した。

「我々が最有力候補であることは承知している。グループステージの3試合を経ても、その事実は変わっていない。しかし、今や我々の得点はゼロから再スタートだ。10得点を挙げ、失点はわずか2点に抑えている。冷静さと明確なビジョンを維持しなければならない」と、フランス代表の監督は続けた。

フランスはグループステージでオランダ、ドイツと並んで最多得点を挙げ、ディンブリーとムバッペの2人がそれぞれ4得点をマークしている唯一のチームだ。

ディシャン監督は「ムバッピは肉体的にも精神的にも最高の状態だ。2018年も良かったが、彼は常に進化を目指している」と語った。

現在ムバッペはW杯通算16得点でクローゼと並び、上回るは19得点を挙げたメッシだけだ。

また、ディシャン監督はFWマルクス・トゥラムが軽度の筋肉痛でスウェーデン戦を欠場する可能性があると明かし、背中に違和感があるDFウィリアム・サリバについては「99％の状態で出場できる」と説明した。

ディシャン監督は、ノルウェー戦を欠場したサリバについて「毎日話し、回復には十分な時間があった。彼自身も問題がプレーを妨げないと理解している。彼は速く、賢く、チームメイトに安心感を与える」と結んだ。