ディシャン監督は、記者会見を急きょ欠席したムバッペについて、「カンテが早起きしたからだ」と説明した。

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ワールドカップ初戦セネガル戦の前日会見を欠席した主将キリアン・エムバペを擁護した。

スペイン紙「AS」によると、エムバペは月曜朝にニューヨークで波乱の行動を取った。 大会初戦を24時間後に控えながら、主将はメディアの前に姿を見せなかった。ディシャン監督はこれを大した問題ではないと語った。

ディシャン監督は「エムバペ」の欠場について次のように語った。 「彼は世界クラスの選手だ。私生活は彼が管理すべきことであり、今日の欠席理由ではない。私の仕事は選手を守ることだ。今朝会えたのは26人中3人だけだった。移動に往復1時間かかる中、最優先するのは彼らの保護だ」

代わりにカンテがディシャンと共に初陣のメディア対応に臨んだ。

ディシャン監督はこう補足した。「私はカンテを守りたくないわけではない。彼は早起きだからここに来た。キリアンはキリアンだ。 どの選手もそのままの姿で称賛されている。彼が将来大統領になるかは分からないし、正直なところそうは思わない。彼は世界的な人気者であり、それを自覚している。その人気と共存するしかない。そして私たちは、彼がチームのリーダーとして、また主将としての責任を十分に果たしていることを知っている」