ディシャン監督はスペインを例に挙げ、フランス代表にイラクの不意打ちに警戒するよう呼びかけた。

ディディエ・デシャン監督は、スペイン代表がイラクとの親善試合で得た結果を、選手たちの士気を高めるために活用した。

スペイン紙マルカによると、フランス代表はセネガル戦で好スタートを切った。後半にマイケル・オリスがアシスト、キリアン・エムバペが2得点を挙げた。

次は格下とされる第2戦に臨む。 そこでディシャン監督は過信を戒め、選手たちの意識を高めている。フランスサッカー連盟が公開した動画では、トレーニング前のロッカールームで監督がスペインと引き分けたイラク代表の危険性を説明する場面が映し出された。

ディシャン監督は選手たちにこう語った。「イラクについて知っているか？ 決して『小さなチーム』と思ってはならない。まず、ボリビアを知っているか？ 彼らは南米の強豪だ。メキシコでの試合で彼らに勝った （プレーオフで）勝利した。第二に、スペインだ。親善試合だが、彼らはスペインと引き分けた」

そして「まだ時間はあるが、フランス代表だからと油断してはならない。イラクより弱い相手と戦った強豪国が、そのように考えて失敗したかもしれない」と続けた。

ディシャン監督はさらに続けた。「『いずれ差がつく』と安易に考えてはならない。強豪チームでさえできなかった。我々が同じ目に遭うのは避けたい」。

最後に彼は「イラクはシンプルだが巧みなサッカーをする良いチームだ」とまとめた。 彼らは4-4-2の戦術でプレーし、大型FWと技術の高いMFを擁する。速い反応と組織力もある。そのすべてを頭に置いてほしい」と語った。

