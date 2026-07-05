フランス代表のディディエ・デシャン監督は、2026年W杯ベスト16のパラグアイ戦について「ピッチは激しい肉弾戦だった」と語った。エースのキリアン・ムバッピの状態を心配する一幕もあった。

高温で中断が相次ぐ中、後半にムバッピがPKを決め1－0で勝利。準々決勝進出を決めた。パラグアイは激しい接触と戦術的ファールでフランスのリズムを乱そうとした。

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ロイター通信の記者会見でディシャン監督は、終盤に同点狙いのパラグアイが圧力を強めたため、大柄な選手にキャプテンを守るよう指示したと明かした。

ディシャン監督は「終盤、キリアンの周りに大柄な選手を配置し、相手は彼を倒そうとしていた。簡単なことではなかったが、選手たちはよく守った」と語った。

さらに「南米のチームとの試合はいつも厳しい」と付け加えた。

一方、ムバッピは「フランス代表はこうしたフィジカルな試合に備えていた」と強調し、チームが相手のスタイルに対応できることを証明したと語った。

レアル・マドリードのスターは「どんな試合になるかは分かっていた。力任せの展開になっても対応できる。醜いサッカーもできる。相手は我々がスーツ姿だと思っていたが、フィジカルは万全だった」と語った。

この勝利でフランスは準々決勝でモロッコと対戦することになった。モロッコはカナダを3－0で下していた。