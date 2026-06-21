ディシャンブ：イラクは弱くない。この状況でディンプリはさらに強くなるだろう。

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、イラク戦が容易ではないと述べ、2026年ワールドカップの次ラウンド進出を確実にするため、選手たちに真剣に集中して臨むよう求めた。

フランス代表は来週火曜未明、グループリーグ第2戦でイラクと対戦する。

ディシャン監督は日曜の記者会見で「イラクは小さなチームではない。メキシコ大会では強豪ボリビアを破り予選を突破した」と語った。

さらに「イラクはスペインと引き分け、ノルウェー戦でも好パフォーマンスだった。彼らは明確なスタイルを持ち、戦術理解度も高い」と続けた。

フランスの「RMC sport」によると、ディシャン監督は「簡単な試合だと考えてはならない。予選突破のため、同じ真剣さと集中力で臨むべきだ」と続けた。

さらに「全選手が連携を保つ必要がある。相手の動きに応じて初期フォーメーションは変更可能だ」と続けた。

「メンバー変更はあり得るが、目標は2戦目で勝って決勝トーナメントに進むことだ。選手は皆回復しているが、私が変更する可能性もある」と語った。

また、「セネガル戦の先発が全試合に出場できるわけではない。先発可能な選手は約20人在籍しており、メンバー変更を余儀なくされるかもしれない」と続けた。

また、初戦のデンベレについては「プレッシャーがあり、話し合うべき点もある。前半はチーム同様、セネガルのプレスと我々のミスの影響で苦しかった」と振り返った。

パリ・サンジェルマンでは純粋なフォワードだが、ここでは違う。周囲の反応も考慮し、調整が必要だ。後半は改善したが、彼だけの問題ではない」と続けた。

セネガルは中盤を固めたため、我々はそこに過剰に集中してしまった。スペースを広げ、相手のサイドバックを押し広げられた瞬間、より大きなスペースが生まれた」と分析した。

ディンブリーのコンディションについては、次のように付け加えた。 「彼はその段階を乗り越えた。フランスリーグで10試合ほど先発しているし、痛みもない。昨季は出場機会が少なかったが、パリ・サンジェルマンで適切に管理されていた。彼を妨げるものは何もない。もっと自由にプレーする必要がある。彼はさらに強くなると確信している」

セネガル戦のポジティブな点については「得点力とプレスだ。前半はそうでなかったが、微調整して脅威的で効果的なプレーができるよう取り組む」と語った。

さらに「予想通り暑さは厳しい。雨が降ればピッチは改善する。芝も密度が増している。ボストンでは豪雨も経験した。暑さは影響するが、少し涼しくなれば助かる」と語った。

最後に彼は「予選突破へ全力を尽くす。3試合目が順位を左右する。その後、各チームの進路は分かれるが、まずは目の前の試合に集中する」と締めくくった。

フランス代表は来週金曜の夕方にワールドカップグループリーグ第3戦でノルウェーと対戦する。