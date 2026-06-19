ディシャンブ、イラクにサプライズを用意

フランス代表は来週火曜日のワールドカップ・グループステージ第2戦イラク戦へ準備を進めている。ディディエ・デシャン監督は、セネガル戦（3-1）の先発メンバーに少数の変更を検討している。

フランス紙『レキップ』によると、ディシャン監督は布陣の大本的な変更は予定していないが、セネガル戦で途中出場し好パフォーマンスを見せたブラッドリー・パルコラを、デジレ・ドゥエに代えて先発させる可能性もあるという。

リヨン時代を過ごしたバルコラは87分にデンベレに代わり出場し、2点目を奪取。短い時間ながら高いパフォーマンスを示し、序盤は活発ながら後に落ち、シャルキに交代したドゥエより評価された。

彼の突破力は、堅い守備が予想されるイラク戦では一見合わないように見えるが、コーチ陣は他のフォワードにはない特性を評価している。

一方、デンベレはセネガル戦で期待外れだったものの先発を維持すると伝えられる。

フランスはイラクに勝ち、早期に16強進出とグループ首位を確定させたい。メキシコで残りの試合を行い、米国内の長距離移動を避けられる。

フランス代表は先週火曜のセネガル戦を3－1で辛勝。守備と攻撃の連携に課題が残り、ディシャン監督は改善を急ぐ。