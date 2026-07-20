ディシャンがフランスサッカー連盟に怒った本当の理由が判明

フランス代表元監督ディディエ・デシャンが、フランスサッカー連盟（FFF）との対立が深まっていると明かした。彼は指導環境を「息が詰まるようになった」と表現し、退任を決意した。

RMC Sportによると、対立は2026年3月の米国遠征後に顕著になり、フィリップ・ディアロ会長の就任でさらに悪化した。代表のプレースタイルへの批判が増え、ディシャン氏は連盟内の支持が低下していると感じていた。

2023年1月にノエル・ル・グレイが決定した2026年までの契約延長はある程度の安定感をもたらしたが、 しかしディアロ新体制の下でプレッシャーは増し、2025年1月には2026年W杯後に辞任すると発表した。特にディアロが後任監督について語ったインタビューをディシャンは快く思わなかった。

W杯期間中、連盟の決定が緊張をさらに悪化させた。酷暑対策の冷却装置設置要請は予算を理由に一度却下されたが、キリアン・エムバペの介入で最終的に承認された。

さらに、約12万ユーロと見積もられた連盟執行委員会の渡航費は、 代表チーム内では不満が拡大。幹部が特別待遇で移動した一方、選手家族の扱いが劣ったため誤解が深まった。報道によると、デシャン監督と連盟副事務局長エローアン・ル・プレヴォは複数回口論したという。

さらに報奨金でも摩擦が生じた。紙『レキップ』によると、米国へ出発前にエリゼ宮殿での昼食会で、 フィリップ・ディアロは、フランスが準決勝に進出した場合のみ報奨金を支払うと発表した。これは過去の大会とは異なる条件で、キリアン・エムバペは強く反発した。

フランス代表の主将は、ディシャン監督に対し、これが連盟トップとして臨む初めての大会であり、選手も各ステージの重要性を理解していると指摘した。この衝突は、代表内部の対立が深刻化していることを示した。

大会中も、デシャン監督のスタッフと連盟幹部は同じホテルに滞在しながらも、関係は緊張し続けた。 この緊張状態について元監督が語った言葉は、対立が不可逆的な段階に達していたことを示し、結果として長年にわたりチームを率いてきた彼に代表からの退任を決意させた。