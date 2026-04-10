バルセロナのスポーツディレクター、デコは、在任中にアルゼンチンレジェンド、リオネル・メッシが復帰すると報じられた件について語った。

スペイン紙『スポルト』のインタビューで、メッシが引退前にバルセロナで「最後のダンス」を踊る可能性について、デコは次のように語った。 「この件は複雑だ。選挙運動中、彼の名前は常に話題に上った。メッシはバルセロナ史上最高かつ私にとってサッカー史上で最も偉大な選手の一人だ」

さらに「サッカーが永遠に続けばと願うが、万物には始まりと終わりがある。推測は無意味だ」と語った。

スポーツディレクターとしてすべての決定に関わるデコは、こうも話した。「少なくとも私がここに来てから、復帰話は一度も議題に上っていない」。

「本人や代理人から『待ってほしい、戻りたい、プレーしたい』と連絡があったことは一度もない。あれは単なる噂、現実離れした話だ」と続けた。

デコは、アルゼンチン人スターがトップチームでのプレーを明確に望んでいる証拠は一切ないと強調した。 「彼から具体的な復帰意向は示されていない。インスタグラムに『いつか戻りたい』と投稿したが、時期は不明だ。レオのような大物と話すには、根拠が必要だ」

メッシの元チームメイトは彼を称える式典開催に賛同したが、その企画はスポーツ部門の管轄外だと説明した。「式典の日程は私次第ではない」と語った。

最後に、昨年11月にメッシが「スポティファイ・カンプ・ノウ」の建設現場を訪れた件について、デコは「代表戦で宿泊していたホテルから近く、立ち寄っただけと聞いています」と説明した。 「代表チームとホテルに滞在中で自宅にはいなかったはずだ。散歩の途中でカンプ・ノウに入ったと理解している」



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