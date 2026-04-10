ディコ、バルセロナ退団の噂

バルセロナのスポーツディレクター、デコは、フアン・ラポルタ会長の新しい任期中も職務を続けるかどうかが不透明だと明かした。

スペイン紙『スポルト』によると、ディコは「直近2か月は複雑だったが、チームへの影響は防いだ。ラポルタ会長の残る5年任期中、プロジェクトを安定させるために尽力する」と語った。

長期的に残留する計画を立てるのは難しい。 私にとって最優先なのは家族だ。将来はどうなるか分からない。今はバルセロナで幸せだが、5年続けるかは未定だ。毎年結果を出さなければいけない」

また、チームの戦いに誇りを示し、「プロジェクトは正しい方向に進んでいる」と語った。 「チームは競争力を確立し、勝利は自然な結果だ。私たちはレアル・マドリードやアトレティコ・マドリード、近年巨費を投じて補強した欧州のクラブとタイトルを争えるチームを再構築した。」

さらに「若手が定着し、移籍市場でも正しい判断をしてきた。競争力のあるチームを作り、実践できている」と語った。

守備の脆弱性については「特定の選手ではなく戦術の問題だ」と語った。 監督はプレス中心の攻撃的スタイルを採っている。前線のプレス強度や能力が落ちると効果的なプレーができず、それが後ろのスペースにつながる。だが、チームはこの点で大きく進歩している」



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