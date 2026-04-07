ディコがバストーニの移籍を巡りインテル・ミラノを脅かす

バルセロナは来季に向けて守備陣の補強に本格的に動き出した。クラブのスポーツディレクターであるデコは、強力なディフェンダーの獲得を最優先事項としている。

バルサは、若手のパウ・コパルシとジェラール・マルティンの2人を補完する、経験豊富な代表選手でディフェンスの中核を強化したいと考えており、インテル・ミラノのスター、アレッサンドロ・バストーニがバルサの候補リストで最も有力な名前となっている。



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スペイン紙「スポルト」によると、バストーニとインテル・ミラノは数週間、いや数ヶ月前からバルセロナの意向を十分に把握しており、そのためすべての関係者は今夏の移籍市場における最大級の取引の一つを成立させる準備ができているが、双方の条件は全く異なっている。

ここ数週間、クラブと選手の間では単なる探り合いを超えた接触が行われており、交渉はすでに始まっている。バルセロナが最初の正式オファーとして4500万ユーロを提示し、バストーニに年俸500万ユーロ超（手取り）を提示したという情報が流出した。

しかし、これらの金額はインテル・ミラノの期待には合致せず、同クラブはここ数時間で、特にボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場処分を受け、イタリアのワールドカップ敗退の原因となったことで批判の的となっていた同選手とサポーターとの和解に向けた動きを開始した。



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インテル・ミラノのジョゼッペ・マルロッタ会長はメディアを通じて、バストーニへの無条件の支持を表明し、クラブの主要な戦力を手放す必要はないと強調した。しかし同時に、もし選手がバルセロナへの移籍など新たなキャリアの挑戦を求めるのであれば、その退団には多額の移籍金が見込まれるべきだと述べた。

イタリアの報道によると、この移籍金は6000万ユーロを下回らない見通しだ。

デコは公開入札には応じない意向だ。バルセロナがオファーを提示した一方で、インテルは要求額を引き上げたため、交渉は膠着状態に陥った。こうした常套的な駆け引きの中で、デコは代替案を動かし始め、要求額が引き下げられなければ取引を白紙に戻す可能性があると、インテルと選手に警告している。

また、バルセロナはボローニャ所属のコロンビア人DFジョン・ルコミ（今夏で28歳）への関心を再び強めていると報じられた。同クラブは1年以上前からこの選手について問い合わせを行っていた。

ルコミはここ数ヶ月、ディフェンダーの移籍市場で注目を集めており、サンダーランドやボーンマスといったイングランドのクラブ、そしてガラタサライやフェネルバフチェといったトルコのクラブが、ボローニャが主力選手の放出交渉に応じるのを待っている。

ジョン・ルコミの退団は避けられない状況にあるようだ。2027年に契約が満了するにもかかわらず、彼は契約延長のオファーを受け入れておらず、ボローニャの関係者は、バルセロナが強力に参入してきたことを認めている。デコは、バストーニとの交渉が失敗した場合、この移籍を迅速に決着させたいと考えている。



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