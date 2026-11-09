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マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラでプレーした元ストライカー、ディオン・ダブリンは、日曜日のプレミアリーグで激闘の末に4-4で引き分けたことを受け、オールド・トラッフォードの首脳陣に対し、批判を浴びるマイケル・キャリック監督を続投させるよう求めた。マンチェスター・ユナイテッドはホームで2点差を2度追いつき、アディショナルタイムに劇的な勝ち点1を手にしたものの、依然として降格圏内にいる。

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アディショナルタイムの同点劇でホームの勝ち点1を確保

ダブリンは、今季のマンチェスター・ユナイテッドが公式戦で30失点を喫していることを受け、監督を責めるのではなく、選手たちが全員で責任を負うべきだと主張した。30失点は欧州5大リーグのどのチームよりも多い。試合では、アリソンとニコラス・ジャクソンが序盤に得点したが、ブルーノ・フェルナンデスのPKと元ヴィラMFユーリ・ティーレマンスの得点で、前半は2-2で終了。ジョン・マッギンのPKとレオン・ゴレツカの得点でヴィラが再び2点差をつけた後、ジョシュア・ザークツィーとパトリック・ドルグが得点し、アディショナルタイムに勝ち点1をもぎ取った。

苦戦するチームを消耗させる鈍い立ち上がり

火曜日のチャンピオンズリーグでローマを破った試合に続き、ホームチームが1週間で3度目となる2点差からの反撃を見せたことについて、ダブリンは『BBCスポーツ』にこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドには、明らかにまだ解決すべき問題がある。ここ2試合では、ローマ戦とアストン・ヴィラ戦で3度にわたり2点差を覆し、勝ち点を手にしている。

「だが、それを何度も繰り返すことはできない。肉体的にも精神的にも、かなり消耗するからだ。今日の選手たちは勝ち点1を手にしたにもかかわらず、試合後は負けたかのように歩き回っていた。

「立ち上がりがあまりに遅いため、毎試合、自分たちで厳しい状況を招いている。試合終了時に見られた感情は安堵だった。選手たちがマイケル・キャリックや彼の仕事のことを考えて試合に臨んでいるとは思わない。ただ勝ち点3を取ろうとしているだけだ。しかし、今はチームとしてかみ合っていないように見える。エネルギーが足りない。

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「最後の最後には、ファンが見たいユナイテッドの姿が見られた。0-2から追いついたときも勢いがあった。だが、それは続かず、すぐに遅くて消極的な、いつものプレーに戻ってしまった。そして、ほどなくして2-4とリードされた」

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解説者がチーム内でのさらなるリーダーシップを要求

ダブリンは指揮官を擁護しつつ、選手同士で責任を問い合うべきだとして、こう続けた。「キャリックは個人のミスをなくす必要があると言ったが、その通りだ。集中力とリーダーシップの問題だ。勝ちたいからこそ厳しく話しているのだとチームメートに伝わるように、声をかけなければならない。仲間にしっかり向き合い、厳しく『俺たちはまだ十分にやれていないぞ、みんな』と言う必要がある。時には誰の責任かを指摘しなければならない。

「マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブは、こうした状況での計画を持っていなければならない。そうでなければ、クラブとチームの運営がひどいということになる。キャリックを解任することが答えだとは思わない。その次はどうする？ ピッチに立ち、クラブを代表する選手たちは同じままだ。

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「選手全員を入れ替えることはできない。難しすぎる。監督なら替えられる。1人だからだ。だが、それで問題は解決するのか？ 長期的な問題は解決するのか？ キャリックにはもっと時間を与えるべきだと思う」

降格圏で迎える中断期間

土曜日にノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティを破ったことで下位3チームに入ったユナイテッドは、8月以降リーグ戦で勝利がなく、18位に位置する。2週間の中断期間を迎える時点で、残留圏とは勝ち点1差だ。センネ・ラメンス、ディオゴ・ダロト、レニー・ヨロのミスが高くついただけに、キャリックはこの中断期間を使って失点の多い守備を立て直さなければならない。一方、ウナイ・エメリ率いるヴィラは8位に浮上する機会を逃し、未勝利は4試合に伸びた。