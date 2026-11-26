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レアル・マドリーに所属するコートジボワール人FWヤン・ディオマンデが木曜日、自身のスナップチャットのアカウントで強い口調のメッセージを発信し、SNS上で大きな議論を呼んでいる。

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ディオマンデはメッセージの中で、ネット上で非難や誹謗中傷を浴びせる人々を批判し、彼らの言葉や行動は「報いなしには済まない」と警告した。

かつてドイツのライプツィヒでプレーしたスターはこう綴っている。「インターネットは、面と向かっては決して言えないような相手に対しても、スマホの陰から好きなことを言える力を与えてくれる」

さらにこう続けた。「でも、言葉には結果が伴うこと、そして仮想世界だからといって自分の行動の責任を免れるわけではないことを決して忘れるな。来たる12月、多くの人が自分の行いは罰を逃れられず、誰もが自分のしたことの責任を負うことになると思い知るだろう。仮面は剥がれ落ちる」

このコートジボワール人選手は、具体的に誰を指しているのかを明かさず、12月という言葉の意味についても説明しなかった。

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20歳の若き選手によるこのメッセージは、最近SNS上で彼を追い回している非難や噂の波を受けたものだ。それらは彼の実年齢を疑い、公式に登録されている年齢よりも年上だと主張している。

ネット上では、ディオマンデが生年月日を偽っていると証明しようとする投稿や画像が拡散され、公表されている年齢よりも年上だと主張されているが、その主張を裏付ける信頼できる証拠は示されていない。

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フランス紙『ル・モンド』はこの問題を詳しく報じ、ディオマンデが欧州の舞台で頭角を現して以来、年齢に関する非難の標的となってきたものの、それらの非難は証拠に基づいていないと指摘している。

また、RFIもこの問題を取り上げ、アフリカ出身選手の年齢に対する疑念は頻繁に繰り返されており、ディオマンデはこの点において例外的なケースではないと伝えている。

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レアル・マドリーの公式サイトに掲載された公式データによると、ディオマンデは2006年11月14日にコートジボワールのアビジャンで生まれ、今月11月に20歳を迎えた。これは国際サッカー連盟（FIFA）に登録されている生年月日とも一致している。

ディオマンデは2026年8月、ドイツのライプツィヒからクラブ史上記録的な移籍金でレアル・マドリーに加入した。ブンデスリーガでは33試合で12ゴール8アシストという目覚ましいシーズンを送り、欧州の複数のビッグクラブから関心を集めていた。

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ヤン・ディオマンデはコートジボワールのアビジャンにある庶民的な地区シコジで、厳しい生活環境の中で育った。

当時のレアル・マドリーのアタッカーは、粗末なボールを使い、裸足で路上サッカーに興じていた。

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9歳のときにデジレ・バンバ指導者にその才能を見出され、その後「AFIシュド・コモエ」アカデミーに入団した。15歳で単身アメリカに渡り、学業を続けながらサッカーの腕を磨いた。当時は英語を話せなかったにもかかわらず、瞬く間にサッカー界の頂点へと駆け上がっていった。