パリ・サンジェルマンは夏の移籍市場で精力的な動きを続けており、有望なウインガーであるミカ・ホーツを獲得すべく、オランダのアヤックス・アムステルダムと正式交渉に入った。ノルウェー人選手のマグヌス・アクリオウシュを5000万ユーロで獲得する取引をまとめたのに続き、パリのチームの攻撃陣を強化することを狙った動きだ。

移籍市場を専門とするイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノによると、パリのクラブの首脳陣はすでにアヤックス・アムステルダムと接触しており、現在は21歳のベルギー人ウインガーの移籍について合意に達するべく、両者の間で交渉が進行中だという。同選手は全大会44試合で17ゴール15アシストを記録し、特別なシーズンを送った。

ホーツ、パリの条件に同意

注目すべき展開として、パリ・サンジェルマンは選手本人とも初期段階の接触を行い、クラブのスポーツ・アドバイザーであるルイス・カンポスがホーツと会談。その内容は「非常に実りある」ものと評された。

ベルギー人ウインガーはカンポスが提示したスポーツ・プロジェクトに強い感銘を受け、パリのクラブへ加入したいという明確な意向を示した。これはアヤックスとの交渉においてサンジェルマン首脳陣に大きなアドバンテージをもたらすものだ。

アヤックス、選手の退団希望に直面

アヤックスは有望な若手の才能を引き留めることを望んでいたが、オランダのクラブは現在、ホーツがフランスの首都へ移籍したいと考えていることを完全に把握しており、これにより最終合意に達するべく両者間で現在進行中の交渉において、オランダのクラブ首脳陣は難しい立場に置かれている。

交渉が成功すれば、パリ・サンジェルマンは有望な攻撃陣の補強を早期に確保できる可能性がある。特に、プレミアリーグの複数のビッグクラブが狙っているフランス人ウインガーのブラッドリー・バルコラの将来をめぐる不透明感がある中ではなおさらだ。

レアル・マドリード行きのディオマンデの代役

パリ・サンジェルマンのホーツへの関心は、コートジボワール人ウインガーのヤン・ディオマンデの獲得ができなかった後に浮上したものだ。ディオマンデはここ数日パリのクラブの獲得ターゲットとして頻繁に名前が挙がっていたが、最終的にはスペインのレアル・マドリードに加入すると見られている。

パリのクラブはウインガーのポジションを強化することを切実に必要としており、昨シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ制覇に続き、国内および大陸のすべてのタイトルを争える戦力を築くための取り組みを続けていく構えだ。