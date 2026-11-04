レアル・マドリーに所属するブラジル人スター、ヴィニシウス・ジュニオールの苦難が続いている。今夜、彼は再び広範な批判にさらされた。

このブラジル人ウインガーは、チャンピオンズリーグのAEKアテネ戦でレアル・マドリーの一員として先発したが、またしても良いパフォーマンスを見せることはできなかった。

レアル・マドリーは今夜ギリシャでの試合に敗れる寸前だった。試合終了15分前の時点で2対1とリードを許していたが、"ロス・ブランコス"は伝統あるヨーロッパの魂を取り戻し、劇的な逆転劇を演じて3対2で勝利を収めた。

しかしヴィニシウス・ジュニオールは大きなプレッシャーの下にあった。ラ・リーガで4試合の出場停止処分を受けた後、監督のジョゼ・モウリーニョは今夜彼に先発出場の機会を与えたが、彼がそのチャンスを最大限に生かせなかったことは明らかだった。

ヤン・ディオマンデを右サイドへ押しやる形で左ウイングでプレーしたものの、この元フラメンゴの選手はこの対戦で説得力のあるパフォーマンスを見せることはなかった。

ここ数試合で左ウイングのポジションでディオマンデが輝きを放つなか、ヴィニシウス・ジュニオールはアテネで自らを証明する必要があった。しかし彼は何ら違いを生み出すことはできなかった。とりわけ、チームメートとは異なり、直近のリーグ戦を欠場したことである程度の休養を得られていたにもかかわらずである。

ヴィニシウスは脅威を一切作り出せず、ドリブルの精度を欠いているように見えた。

レアル・マドリーはヴィニシウス抜きのほうが強いのか？

当然のことながら、スペインでの反応はこのブラジル人選手に対して極めて厳しいものだった。

新聞"アス"は、「前半の彼のパフォーマンスは嘆かわしいものだった。後半は努力したが、うまくいかなかった。現時点で、ディオマンデは先発の座をめぐって彼に大きく差をつけている」と報じた。

また、普段はコメントが冷静なことで知られる元レアル・マドリーの選手ホルヘ・バルダーノは、モビスターの番組でこのブラジル人を痛烈に批判し、次のように語った。「ヴィニシウスのような選手に"及第点"という言葉は当てはまらない。彼の労力はごくわずかで、成功することはほとんどなかった」

さらに彼はこう続けた。「良いプレーは一つしかなかった。今夜の彼の試合から記憶に残るものは何もない。これほど長きにわたって並外れた水準を維持してきた選手にとっては、あまりに少なすぎる。このヴィニシウスの精彩を欠いたパフォーマンスでは、ディオマンデが確保した地位を取り戻す助けにはならないだろう」

今週バレンシア戦に出場できないとはいえ、ヴィニシウス・ジュニオールはもはやレアル・マドリーにおけるモウリーニョの理想的な布陣で主力選手とはみなされていない。新聞"マルカ"は、「ヴィニシウスに非難の矛先を向け、レアル・マドリーの問題の責任を彼に負わせるのは簡単に思えるかもしれない。だが、このブラジル人がピッチ上にいるときにモウリーニョのチームのレベルが下がるのは、偶然ではない」と指摘している。

同紙はまた、彼の守備面での献身の欠如を浮き彫りにした。

ヴィニシウスが抜け出すのが難しい低迷期を過ごしていることは明らかであり、このことは出場停止から復帰する際に彼を大きな窮地に立たせることになる。彼はかなりの確率でベンチに座ることになるだろう。