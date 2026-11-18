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ポルトガル代表DFディオゴ・ダロトが、敵地でウェールズを3-2で下したネーションズリーグの一戦を受け、チームの精神的な強さを称えた。前戦でデンマークに1-4の大敗を喫したポルトガルにとって、今回の勝利は嫌な記憶を払拭する重要なものとなった。

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敵地で雪辱

ポルトガルはカーディフで重要な勝利を収め、ネーションズリーグでの勢いを維持した。 1-2の劣勢を覆し、最終的に3-2で勝利した 。この結果がとりわけ重要だったのは、 デンマークに1-4で敗れる衝撃的な一戦 の後だったからだ。ディオゴ・ダロトも、ポルトガルほどのチームにとってあの内容は「普通ではない」と認めた。敵地の厳しい雰囲気と手ごわいウェールズを相手にしながらも、ポルトガルは試合をひっくり返す力を発揮し、グループA4の首位で終えた。

チームが示した粘り強さを振り返り、ダロトは精神面での立て直しの重要性を強調した。『ア・ボラ』によると、ダロトは「予想していた通りの試合だった。失点は避けたかったが、結果をつかみにいく力を見せ、1人少なくなってからも追加点を許さなかった。グループステージ全体を通じて、非常に満足している。前の試合に対して良い反応を示せた。あの試合は我々にとって普通ではなかった」と語った。ア・ボラ。

マンチェスター・ユナイテッドのDFは、デンマーク戦の大敗から教訓を得なければならないとも強調した。「あの試合は心に残り、不快感も残さなければならない。異例の試合だった。我々が4失点するのは普通ではない。今日は、我々には立ち直る力があると示すことが重要だった。2失点を避けたかったかと聞かれれば、もちろんそうだ。だが、勝つ方法を見つけようとするのもサッカーの一部だ。その点で我々は素晴らしかった」とサイドバックは付け加えた。

戦術的な柔軟性と守備面の成長

ダロトはウェールズ戦で左サイドのDFを務めた。クラブでもプレーする機会が増え、慣れてきたポジションだ。右サイドが本来好む位置だと認めつつも、指導陣の戦術的な要求には全面的に応じる考えを示した。相手や試合展開に応じて最終ラインの複数のポジションを担える柔軟性が、自身とジョアン・カンセロの双方にあると語っている。

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「まったく問題ない。幸い、左ではすでに多くの試合に出ているし、クラブでもそこでプレーしている。一番好きなポジションかと聞かれれば、おそらく違う。だが、監督が必要とするなら、そこでプレーする。監督は、僕もカンセロも左でプレーできると知っている。僕たちはまったく問題なく対応できる」とダロトは話した。

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ベスト4を目指して

ポルトガルはノルウェーと、敗退が決まったデンマークを上回ってグループ首位となり、優勝候補としての立場を確かなものにした。3月の決勝トーナメントでは対戦相手のレベルが大きく上がり、オランダ、ベルギー、スペインといった強豪と当たる可能性がある。ダロトは具体的な対戦相手にはこだわらず、ベスト4入りを目指すチームは誰とでも戦う準備ができていると述べた。

「それは、僕たちが良い仕事をし、グループで最高のチームだったという自信につながる。でも、どの相手も難しいと分かっている。それこそ僕たちが身を置きたいレベルであり、対戦したいチームだ。相手が決まるのを待ち、3月にはベスト4を懸けて戦う」とDFは語った。

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改善すべき点

逆転勝利に沸く一方、ダロトはポルトガルにはまだ大きな改善の余地があり、特に守備への切り替えが課題だとすぐに指摘した。5ゴールが生まれた激戦でウェールズに時折許したようなカウンターから、相手に隙を突かれないためにも、最初のプレスを突破された際にはチームとしてさらに連動する必要があるという。

「改善できる点はたくさんある。特に、最初のプレスを相手に突破させず、防げるはずの切り替えからチャンスをつくらせないことだ。ただ、もちろん僕たちはより良くなろうとしている過程にある。非常に完成度の高いチームになれることを示した。自分たちの戦いには満足しているが、次の段階では相手の攻撃力が高いと分かっている。だから、守備でも強くなければならない」とダロトは締めくくった。