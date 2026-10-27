マンチェスター・シティとの連戦へ準備
ファビアン・ヒュルツェラー率いるブライトンは、水曜日にエティハド・スタジアムでカラバオカップのベスト16でマンチェスター・シティと対戦し、土曜日には同じ会場で現在首位に立つ相手とのプレミアリーグの大一番に臨む。ゴメスは、過密日程が続く中で出場時間を慎重に管理されてきた。UEFAカンファレンスリーグのFKヤブロネツ戦では、今後の国内での戦いに向けて万全のコンディションを保つため、引き分けに終わった一戦を欠場した。
ゴメスはクラブの公式サイトで「非常に難しいアウェーゲームが2試合続くことは分かっている。監督から話があり、この2試合に向けて僕を温存しておきたいと言われた。もちろん（ヤブロネツ戦には）出たかったけれど、監督の判断だ」と語った。
シティ戦に向けて鋭気を養った中盤の要
日曜日に0-2で敗れたリヴァプール戦でチームに復帰したゴメスは、その力を垣間見せた。現在はイングランド北西部で続く2試合に集中している。23歳のゴメスはブライトンの中盤に欠かせない存在となっており、今後数日間でエンツォ・マレスカ率いるチームのリズムを崩すには、その運動量が重要になる。ゴメスは厳しい戦いになると認めつつ、監督から与えられた休養がプラスに働くと考えている。
「これからの非常に重要な試合に臨むにあたって、今は本当に体が軽い。監督の判断だったし、僕もそれに従った。試合がたくさん控えていて休養が必要だったからね。でも今は、今週の試合に集中している」とMFは述べた。
アンフィールドでの悔しさを振り返る
シティとの連戦を見据える一方、ゴメスはアンフィールドでの悔しい結果も振り返った。ブライトンはリヴァプールを相手に、長い時間ボールを保持し、いくつかの好機を作りながらも、10試合続いていた無敗記録を止められた。パラグアイ代表のゴメスは、前半に主導権を握りながらもリヴァプールの守備陣を破れず、決め切る力が足りなかったと認めた。
ゴメスは0-2の敗戦について「前半は僕たちが長い時間ボールを持ち、得点のチャンスもたくさんあったと思う。最後のパスの精度が少し足りなかった。でも、もう次の試合と、どう改善するかを考えている。後半の相手は非常に良く、守備もコンパクトだった。それでもチャンスを作ろうとし続けたけれど、取り組むべきことはある」と付け加えた。
過去の勝利の再現を目指す
過去の対戦は、ブライトンがカップ戦でマンチェスター・シティを相手に番狂わせを起こせることを示している。水曜日のカラバオカップの一戦は、両クラブがリーグカップで対戦するわずか2度目の機会となる。前回対戦はブライトンのサポーターにとって忘れがたいものだ。2008年、ウィズディーン・スタジアムでの劇的な2-2の引き分けの末、PK戦で勝利を収めた。それからイングランドサッカーを取り巻く状況は大きく変わったが、チーム内のジャイアントキリングへの意欲は今も変わらない。