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ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンがマンチェスター・シティとの過酷な2連戦に臨む中、ディエゴ・ゴメスはコンディションが完全に整い、チームに貢献したいと意欲を示した。パラグアイ代表のゴメスは、個別のコンディション調整計画の一環として最近の欧州での試合を欠場していたが、エティハド・スタジアムで行われる重要なアウェー2試合で中心的な役割を果たす準備ができている。

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マンチェスター・シティとの連戦へ準備

ファビアン・ヒュルツェラー率いるブライトンは、水曜日にエティハド・スタジアムでカラバオカップのベスト16でマンチェスター・シティと対戦し、土曜日には同じ会場で現在首位に立つ相手とのプレミアリーグの大一番に臨む。ゴメスは、過密日程が続く中で出場時間を慎重に管理されてきた。UEFAカンファレンスリーグのFKヤブロネツ戦では、今後の国内での戦いに向けて万全のコンディションを保つため、引き分けに終わった一戦を欠場した。

ゴメスはクラブの公式サイトで「非常に難しいアウェーゲームが2試合続くことは分かっている。監督から話があり、この2試合に向けて僕を温存しておきたいと言われた。もちろん（ヤブロネツ戦には）出たかったけれど、監督の判断だ」と語った。

シティ戦に向けて鋭気を養った中盤の要

日曜日に0-2で敗れたリヴァプール戦でチームに復帰したゴメスは、その力を垣間見せた。現在はイングランド北西部で続く2試合に集中している。23歳のゴメスはブライトンの中盤に欠かせない存在となっており、今後数日間でエンツォ・マレスカ率いるチームのリズムを崩すには、その運動量が重要になる。ゴメスは厳しい戦いになると認めつつ、監督から与えられた休養がプラスに働くと考えている。

「これからの非常に重要な試合に臨むにあたって、今は本当に体が軽い。監督の判断だったし、僕もそれに従った。試合がたくさん控えていて休養が必要だったからね。でも今は、今週の試合に集中している」とMFは述べた。

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アンフィールドでの悔しさを振り返る

シティとの連戦を見据える一方、ゴメスはアンフィールドでの悔しい結果も振り返った。ブライトンはリヴァプールを相手に、長い時間ボールを保持し、いくつかの好機を作りながらも、10試合続いていた無敗記録を止められた。パラグアイ代表のゴメスは、前半に主導権を握りながらもリヴァプールの守備陣を破れず、決め切る力が足りなかったと認めた。

次の試合 MCI カラバオカップ 15:30 BHA 視聴する

ゴメスは0-2の敗戦について「前半は僕たちが長い時間ボールを持ち、得点のチャンスもたくさんあったと思う。最後のパスの精度が少し足りなかった。でも、もう次の試合と、どう改善するかを考えている。後半の相手は非常に良く、守備もコンパクトだった。それでもチャンスを作ろうとし続けたけれど、取り組むべきことはある」と付け加えた。

過去の勝利の再現を目指す

過去の対戦は、ブライトンがカップ戦でマンチェスター・シティを相手に番狂わせを起こせることを示している。水曜日のカラバオカップの一戦は、両クラブがリーグカップで対戦するわずか2度目の機会となる。前回対戦はブライトンのサポーターにとって忘れがたいものだ。2008年、ウィズディーン・スタジアムでの劇的な2-2の引き分けの末、PK戦で勝利を収めた。それからイングランドサッカーを取り巻く状況は大きく変わったが、チーム内のジャイアントキリングへの意欲は今も変わらない。