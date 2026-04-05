ディアブがインザジを批判：「たった一人の選手が、お前のシステムを台無しにした！」

元アル・アハリ・ジェッダの選手であるチュニジア人のタレク・ジアブは、土曜日にロシェン・リーグ第27節で行われたタウーン戦が2-2の引き分けに終わったことを受け、アル・ヒラルのイタリア人監督シモーネ・インザーギを激しく非難した。彼はチームの戦術や、この引き分けが優勝争いに与える影響について痛烈な批判を浴びせた。

この結果、ヒラルは優勝争いでさらに2ポイントを失い、勝ち点65で2位に留まった。3位のアハリ・ジェッダと勝ち点は並んでいるが、首位のナスルとは5ポイント差となっている。

サウジアラビアの「サマナ」テレビネットワークでのコメントで、ディアブ氏は次のように述べた。「アル・ヒラルは、パフォーマンスや戦術、そして選手たちが試合を決定づける能力の面で、明らかに苦しんでいる。」

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さらに彼は次のように付け加えた。「不振はタアウーン戦に限ったことではなく、直近の国際試合中断前からも明らかだった。アル・ヒラルは攻撃の選択肢が明らかに不足しており、インザギ監督は新しい戦術を考案できていない。」

さらに彼はこう続けた。「セルジ・サヴィッチの不在がインザギのシステムにこれほど影響を与えるとは考えられない。チームはセルビア人選手抜きで迷走し、解決策を見出せなかった」。

ディアブ氏は、昨日の試合で唯一の例外だったのはブラジル人選手のマルコム・デ・オリベイラだったと強調し、「他の選手たちとは異なり、彼には解決策と決断力があった」と説明した。

そして彼は次のように締めくくった。「連携は良好で、アル・ヒラルの背後にあるスペースやクロスなどのチャンスをうまく活かし、それが勝利をもたらした」。







