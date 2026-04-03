ディアビの解任後、コンシサオが連盟内部の混乱の原因を暴露

イッティハド・ジェッダの監督を務めるポルトガル人のセルジオ・コンシサオは、今シーズン、チーム内に明らかな規律の乱れが見られることから、大きな課題に直面している。選手たちが度重なる退場処分を受けているためで、直近では金曜日の夜に行われたプロリーグ「ロシェン・リーグ」のアル・ハズム戦において、フランス人ウイングのムサ・ディアビが退場処分を受けた。

こうした事態はコーチ陣へのプレッシャーを増大させ、ピッチ上のチームの安定性にも影響を及ぼしており、コンシサオ監督は、今後の重要な試合を控えて、規律を取り戻し、この危機を収拾するという困難な任務に直面している。

コンシサオ監督は試合後の記者会見で次のように述べた。「人数不足でプレーするのは望まない。一部の試合では退場者が出ても幸運にも好結果を得られたが、選手たちにそのような行為を求めるつもりはない。私は暴力的なプレーに反対だ。我々は無謀さを伴わずに、力強く、高い士気を持ってプレーしたい」。

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コンシサオ監督はさらに、ピッチ内でのプレッシャーだけでなく、SNSやサポーターからの批判といった外部からの大きなプレッシャーが、選手たちを誤った判断へと駆り立て、結果としてレッドカードを受けることにつながりかねないと付け加えた。

ポルトガル人監督は、困難な状況下にあっても、チームが常に規律を守りつつ、力強いパフォーマンスと高い闘志を維持するよう努めていると強調した。

今シーズン、アル・イッティハドは7回の退場処分を受けており、そのうち6回は直接退場だった。直近では、前半34分にアル・ハズムの選手への無謀なタックルにより、ディアビが退場処分となった。